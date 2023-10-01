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تدشين ملتقى الامتياز التجاري الثاني

10/1/2023 2:13:43 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن رئيس الغرفة التجارية بالمجمعة، المهندس مشاري بن محمد الجربوع، ملتقى ((الامتياز التجاري)) بنسخته الثانية في مجمع كرم مول، الذي سيستمر يومين بالتعاون مع الهيئة العامة الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في مركز الامتياز التجاري، وجمعية الامتياز التجاري، وذلك بحضور مدير فرع وزارة التجارة في المجمعة، سطام الحربي، ونائبيه، وأعضاء مجلس الغرفة.
وقال الجربوع: ((يعتبر الامتياز التجاري اليوم من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، ويعد النهوض به من أهم الإستراتيجيات الوطنية التي تهتم بها رؤية 2030، لتوفيره فرص عمل متعددة، وكذلك يتيح المجال للعلامات التجارية لزيادة الانتشار، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنحهم الثقة في الارتباط بعلامات كبرى، مما ينعكس على اقتصادنا الوطني)).
وأضاف: ((ينظم الملتقى بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، التي تبذل جهودا غير مستغربة، علاوة على دور اتحاد الغرف السعودية، وحرصه على إقامة مثل هذه الملتقيات، وتعزيز حضورها، التي تعود بنفعها على الاقتصاد المحلي)).
من جهته، بيّن أمين الغرفة، فهد بن شقير الصعيري، أن نجاح النسخة الأولى كان سببا محفزا لإقامة النسخة الثانية التي يصاحبها معرض، يتضمن ورش عمل واستشارات وفرصا وظيفية، وسط مشاركة عدد كبير من رواد ومستشاري الامتياز والشركات المانحة والمستثمرين، علاوة على الشركات التسويقية.

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