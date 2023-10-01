تدشين ملتقى الامتياز التجاري الثاني

(MENAFN
- Al Watan) دشن رئيس الغرفة التجارية بالمجمعة، المهندس مشاري بن محمد الجربوع، ملتقى ((الامتياز التجاري)) بنسخته الثانية في مجمع كرم مول، الذي سيستمر يومين بالتعاون مع الهيئة العامة الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في مركز الامتياز التجاري، وجمعية الامتياز التجاري، وذلك بحضور مدير فرع وزارة التجارة في المجمعة، سطام الحربي، ونائبيه، وأعضاء مجلس الغرفة.
وقال الجربوع: ((يعتبر الامتياز التجاري اليوم من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، ويعد النهوض به من أهم الإستراتيجيات الوطنية التي تهتم بها رؤية 2030، لتوفيره فرص عمل متعددة، وكذلك يتيح المجال للعلامات التجارية لزيادة الانتشار، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنحهم الثقة في الارتباط بعلامات كبرى، مما ينعكس على اقتصادنا الوطني)).
وأضاف: ((ينظم الملتقى بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، التي تبذل جهودا غير مستغربة، علاوة على دور اتحاد الغرف السعودية، وحرصه على إقامة مثل هذه الملتقيات، وتعزيز حضورها، التي تعود بنفعها على الاقتصاد المحلي)).
من جهته، بيّن أمين الغرفة، فهد بن شقير الصعيري، أن نجاح النسخة الأولى كان سببا محفزا لإقامة النسخة الثانية التي يصاحبها معرض، يتضمن ورش عمل واستشارات وفرصا وظيفية، وسط مشاركة عدد كبير من رواد ومستشاري الامتياز والشركات المانحة والمستثمرين، علاوة على الشركات التسويقية.
MENAFN01102023000089011017ID1107171830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.