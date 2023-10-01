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خلل برمجي يرفع حرارة Iphone

10/1/2023 2:13:43 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت شركة ((أبل)) إن الشكاوى الأخيرة حول ارتفاع درجة حرارة أجهزة ((آيفون)) عند اللمس ترجع إلى خللٍ متعلِّق بالبرمجيات، مؤكدةً أنه سيتم إصلاح الأمر قريباً.
أوضحت الشركة أن الجهاز يمكن أن يصبح دافئاً في الأيام القليلة الأولى، إذ يعمل الهاتف على مدار الوقت لتهيئة الإعدادات ونقل بيانات المستخدم، وذلك بسبب خلل في النظام التشغيلي الأحدث ((iOS 17))، وبسبب بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تزيد من تحميل النظام. وكانت ((بلومبرغ نيوز)) قد نشرت تقريراً عن هذا الأمر الأسبوع الماضي.
وأضافت ((أبل)): ((قد يبدو الهاتف دافئاً خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداد الجهاز أو نقل بيانات المُستخدِّم بسبب زيادة نشاط البرامج في الخلفية.. اكتشفنا أيضاً خطأ في نظام التشغيل (iOS 17) يؤثر على بعض المستخدمين، وستتم معالجته)).
وأكدت ((أبل)) أنها تعمل مع المطورين وراء التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة ((آيفون))، وأن الإصلاحات في طور الإصدار. وحدد بعض المستخدمين تطبيقات مثل ((إنستغرام)) التابع لـ((ميتا بلاتفورمز))، و((أوبر))، على أنها تحوي مشكلات.

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