خلل برمجي يرفع حرارة Iphone

(MENAFN
- Al Watan) قالت شركة ((أبل)) إن الشكاوى الأخيرة حول ارتفاع درجة حرارة أجهزة ((آيفون)) عند اللمس ترجع إلى خللٍ متعلِّق بالبرمجيات، مؤكدةً أنه سيتم إصلاح الأمر قريباً.
أوضحت الشركة أن الجهاز يمكن أن يصبح دافئاً في الأيام القليلة الأولى، إذ يعمل الهاتف على مدار الوقت لتهيئة الإعدادات ونقل بيانات المستخدم، وذلك بسبب خلل في النظام التشغيلي الأحدث ((iOS 17))، وبسبب بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تزيد من تحميل النظام. وكانت ((بلومبرغ نيوز)) قد نشرت تقريراً عن هذا الأمر الأسبوع الماضي.
وأضافت ((أبل)): ((قد يبدو الهاتف دافئاً خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداد الجهاز أو نقل بيانات المُستخدِّم بسبب زيادة نشاط البرامج في الخلفية.. اكتشفنا أيضاً خطأ في نظام التشغيل (iOS 17) يؤثر على بعض المستخدمين، وستتم معالجته)).
وأكدت ((أبل)) أنها تعمل مع المطورين وراء التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة ((آيفون))، وأن الإصلاحات في طور الإصدار. وحدد بعض المستخدمين تطبيقات مثل ((إنستغرام)) التابع لـ((ميتا بلاتفورمز))، و((أوبر))، على أنها تحوي مشكلات.
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