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مشروع لتعديل قواعد التأمين الشامل على المركبات

10/1/2023 2:13:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات" لطلب مرئيات وملاحظات الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد حيال مشروع التعديلات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف المشروع إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات" خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطّلاع على مشروع القواعد من خلال زيارة هذا الرابط .

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