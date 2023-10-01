مشروع لتعديل قواعد التأمين الشامل على المركبات

(MENAFN
- Al Watan) أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات" لطلب مرئيات وملاحظات الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد حيال مشروع التعديلات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف المشروع إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات" خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطّلاع على مشروع القواعد من خلال زيارة هذا الرابط
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