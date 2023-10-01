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مزاد تمور العُلا يحقق مبيعات تجاوزت 6 ملايين ريال

10/1/2023 2:13:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل مزاد مهرجان تمور العُلا أرقامًا قياسية في المبيعات، حيث تجاوزت قيمة المبيعات منذ بداية المهرجان وحتى أسبوعه الرابع أكثر من 6 ملايين ريال، وبكمية تقدر بأكثر من 500 ألف طن من التمور المتنوعة.
وجاءت تلك النتائج وفقًا لمعطيات المزاد الذي يشهد كميات متنوعة من التمور تمتاز بجودتها العالية، ويعد المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا" فرصة لتقديم تجربة ثقافية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الزراعة، والذي سيكون خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 11 نوفمبر القادم.
ويقام على هامش المهرجان "جائزة مزاد العُلا للتمور 2023" للمزارعين المشاركين في مزاد مهرجان العلا للتمور، حيث سيحصل المركز الأول على 75 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال، والثالث 30 ألف ريال.
وسيتم اختيار الفائزين من قبل الهيئة وشركائها وهم: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وصندوق التنمية الزراعية، وذلك ضمن معايير محددة وهي كمية وقيمة المبيعات.

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