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30 % ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيضات أوبك+

10/1/2023 2:13:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30% خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب تخفيضات إنتاج السعودية وروسيا، فيما تتواصل التوقعات بأن يتخطى خام برنت حاجز الـ100 دولار خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، جنى العديد من المستثمرين أرباحًا من الارتفاع، نظرًا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة. العقود الآجلة في نوفمبر استقرت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر على انخفاض 7 سنتات إلى 95.31 دولارًا للبرميل عند انتهاء العقود، وذلك بزيادة 2.2% في الأسبوع و27% بين يوليو وسبتمبر، وتمت تسوية عقد برنت الأكثر سيولة لشهر ديسمبر بانخفاض 90 سنتًا إلى 92.20 دولارًا للبرميل، كما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) على انخفاض 92 سنتًا إلى 90.97 دولارًا، بزيادة 1% في الأسبوع و29% في الربع الثاني من العام، وفقًا لوكالة رويترز.
ارتفاع أسعار الخام
في وقت سابق من هذا الشهر، مددت السعودية وروسيا، وهما من ضمن أكبر المنتجين للنفط في العالم، تخفيضاتهما الطوعية لإنتاج النفط البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام العالمية؛ لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام تقريبًا، ومن المتوقع أن تهيمن تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها الرياض وموسكو على أسعار النفط للفترة المتبقية من هذا العام.
فضلا عن ذلك، فإن تخفيضات شهر أبريل التي أقرتها منظمة ((أوبك +)) حتى نهاية عام 2024، أسهمت بشكل جزئي في ارتفاع الأسعار.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع النفط بنسبة 1% تقريبًا إلى أعلى مستوى خلال 9 أشهر يوم الجمعة، مع ارتفاع العقود الآجلة للديزل الأمريكي والمخاوف بشأن شح الإمدادات. نمو قوي للطلب على النفط تمسكت ((أوبك)) بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024، وتتوقع مجموعة المنتجين أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميًا في عام 2023، ولم يطرأ أي تغيير على هذه التوقعات الشهر الماضي.
انخفاض المخزون الأمريكي
من جانب آخر، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية، حيث انخفضت مخزونات الخام في كوشينج، أوكلاهوما، مركز التخزين الرئيسي ونقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، بمقدار 943 برميلا في الأسبوع إلى أقل بقليل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، وفقًا لرويترز.

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