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مذكرة تفاهم سعودية - باكستانية لتسريع التحول الرقمي

10/1/2023 2:13:42 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت السعودية وباكستان، اليوم، مُذكرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع التعاون بينهما في هذا المجال الحيوي والمهم، لتسريع التحوّل الرقمي، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية من أجل زيادة نمو الاقتصاد الرقمي.
ومثّل جانب حكومة المملكة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومن جانب حكومة باكستان الوزير الاتحادي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور عمر سيف، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
وتهدف الشراكة إلى توسيع العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتقييم وتأهيل شركات تقنية المعلومات المناسبة من البلدين، وتطوير برامج تدريبية مشتركة، لبناء القدرات والوصول إلى الكفاءات المختصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إنشاء مراكز ابتكار للتقنيات المتقدمة، ومراكز التميز، وأفرع للجامعات في كلتا الدولتين، بالإضافة إلى تعزيز تعاون منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالسياسات والتقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
كما سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات: الحوكمة الإلكترونية، والبنية التحتية الذكية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي، واستخدام التقنيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والألعاب، والبلوك تشين، بالإضافة إلى تعميق التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار من خلال إجراء بحوث مشتركة في مجال الاتصالات والتقنيات الناشئة.
كما ستعمل المذكرة على دعم إيجاد واستكشاف آليات ومنهجيات ابتكارية مشتركة، لتمكين رواد الأعمال والمؤسسات في المملكة وباكستان من التوسع في الاستثمارات التقنية، ورأس المال الجرئ، وتطوير البنية الرقمية من خلال تعزيز الاتصال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شبكات الألياف البصرية ومراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، علاوةً على تشجيع المشاركة في الفعاليات الدولية.

MENAFN01102023000089011017ID1107171823

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