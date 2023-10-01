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الفضلي يتوج الفائزين بالجائزة العالمية للابتكار في تحلية المياه

10/1/2023 2:13:42 PM

(MENAFN- Al Watan) توج وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، السبت، الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه والتي شارك فيها 105 متنافسين، يمثلون أكثر من 27 دولة، من مراكز الأبحاث، والجامعات، ورواد الأعمال، ومنسوبي الشركات العاملة في صناعة تحلية المياه عالمياً، وذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية" الذي يقام في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023 في جدة بفندق الريتز كارلتون.
وثمن وزير البيئة والمياه والزراعة، دعم القيادة الرشيدة لقطاع المياه، مهنئاً الفائزين الذين أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم للجائزة التي حققت في دورتها الأولى نجاحاً مميزاً، وتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة للمياه التي تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه.
وأكد الفضلي على الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في التصدي لقضايا المياه إقليميًا ودوليًا، مشيداً بإعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول، وتحفيز الاستجابة الجماعية للتحديات المائية.
وبدوره، أشاد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، بالمشاركين في الجائزة بما يدعم توجهات قطاع المياه، دعماً للجهود والمبادرات التي تعزز الابتكار وتحفز إليه، في مجال صناعة تحلية، رغبةً من "التحلية" في دعم وتشجيع الابتكار، وتقديم دور داعم يُسهم في تحفيز المشاريع المبتكرة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.
وأكد العبدالكريم، التزام المملكة بالعمل على استدامة موارد المياه من موقع المؤسسة الريادي في العالم بإنتاج 11.5 مليون متر مكعب يومياً كأكبر منتج للمياه في العالم، والوصول لموارد مياه نقية، بتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
ونوه معالي المحافظ بالابتكارات الفائزة، باعتبارها إنجازاً يعود بالمنفعة على الإنسانية، وتمثل رؤية "التحلية" في أن تكون جزءًا من توجه المملكة الطموح الذي يعتمد على تطويع التقنية بأعلى المعايير العالمية لخدمتها.
وقد توج بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه (GPID) بالفئة الكبرى، سيد شاه من ((أكوا للأغشية)) - الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع ((تغيير أغشية التناضح العكسي من خلال الفواصل المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد))، فيما فاز في المسارات الأخرى للجائزة كلٌّ من: أريان عدلات من ((أكتيف للأغشية)) - الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع ((الجيل القادم من أغشية تحلية المياه))، محمد أنور من ((شنايدر إلكتريك)) - فرنسا، عن مشروع ((محطة تحلية المياه الرقمية المزدوجة المدعومة بالمحاكاة الديناميكية للعمليات))، نيك هاينمان من ((ديسوليناتور)) - هولندا، عن مشروع ((تحويل صناعة التحلية بأول منظومة تحلية شمسية-حرارية تعمل على نطاق واسع))، هاني سعيد من شركة ((ميجا فيسيل للمياه)) - الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع ((الوعاء الضخم))، كوانتوم وي من ((هارموني للتحلية)) - الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع ((عملية التناضح العكسي الكمي)).
وركزت الجائزة التي يبلغ مجموعها 10 ملايين دولار، على محاور ترتبط بالجوانب البيئية في هذه الصناعة، وفرص خفض استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية واستخدام التكنولوجيا الجديدة، وفرص التحول في نماذج الأعمال، والدراسات التحليلية المستقبلية ذات العلاقة بالابتكار.
ويأتي الإعلان عن الجائزة ومساندة "التحلية" لهذا التوجه المثمر؛ تشجيعًا للشركات الوطنية والعالمية في دعم هذه المبادرة، لاسيما أنها تشارك في بناء محطات التحلية ذات السعة الكبيرة.

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