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عسير: أفرع وزارة البيئة تناقش آليات التعامل مع الثروة الحيوانية المهملة

10/1/2023 2:13:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل على أهمية الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الثروة الحيوانية ((السائبة))، مؤكدا اهتمام الوزير ونائبه والمسؤولين بالوزارة بوضوح آلية الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه الثروة الحيوانية.
جاء ذلك مع اختتام ورشة العمل التي أقيمت بمقر فرع الوزارة بمنطقة عسير وحضرها 13 مديرا للثروة الحيوانية من جميع فروع الوزارة بالمملكة.
وناقشت الورشة الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الثروة الحيوانية المهملة ((السائبة)) بفقراته العشر التي تناولت التعاريف، وحضر ترك الثروة الحيوانية مهملة دون إشراف، والتعامل معها وفق إجراءات تنفيذية واضحة وصارمة، تشمل تكاليف النقل والرعاية، ومواصفات المواقع المخصصة لحجز الماشية السائبة، ومواصفات وسائل النقل المناسبة، وتغذيتها والرفق بها، وتقديم الرعاية الصحية لها.

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