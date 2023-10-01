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مسام ينزع 743 لغما جديدا من الأراضي اليمنية

10/1/2023 2:13:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ((مسام)) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2023م، من انتزاع 743 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و 115 لغماً مضادا للدبابات، و 618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وبذلك يصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 3.360 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع ((مسام)) 417 ألفاً و103 ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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