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السعودية تدين الاعتداء الإرهابي في أنقرة

10/1/2023 2:13:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين محاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية تركيا، التي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.
وأكدت الوزارة رفض المملكة التام كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة كل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح أمس، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة ((إكس)) (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، بينما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.
وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في ((إكس)): ((في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان، جاءا على متن مركبة خفيفة، هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية)).

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