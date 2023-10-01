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العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قوي

10/1/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من نشاط زلزلي قوي، لافتا إلى أن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر "ستكون حرجة". وأوضح فرانك هوغربيتس ذلك في مقطع فيديو نشر على الـ"يوتيوب"، حيث تمت الإشارة إلى أن من المحتمل أن يحدث نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يصل إلى ذروته في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، وربما تصل قوته إلى أعلى من 6 درجات، وفقا لقناة RT.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات للكواكب موزعة على مدى الأيام العشرة القادمة.
وحذر قائلا: "أستطيع أن أقول.. إن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة".
وأرفق العالم المثير للجدل نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها SSGEOS، جاء فيها شرح للاقترانات والتحاذي فيما بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

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