الأتاري يعود برؤية عصرية

(MENAFN
- Al Watan) تعمل شركة ((أتاري)) على مشروع تطوير جهاز ألعاب، متخصص في الألعاب الخفيفة القديمة بروح جديدة ومواكبة لتكنولوجيا العصر الحديث، ويقول وادي روزن المدير التنفيذي لمجموعة ((أتاري)): ((أجهزتنا الكلاسيكية لا تزال تعيش في ذكريات الناس، لن نترك ذلك وسنعيد إحياء العديد من الألعاب التاريخية برؤية معاصرة، سنضيف ألعابًا جديدة أيضًا بروح أتاري، ليستمتع الناس بالذكرى التاريخية بلمسات عصرية ومواكبة للتطور التكنولوجي)).
وبحسب تصريحات وادي لـ((CNN)) فستطرح ((أتاري)) أجهزتها الجديدة ((+2600)) في الأسواق نوفمبر المقبل كتحديث للجهاز التاريخي ((أتاري 2600))، وسيكون سعر الجهاز 130 دولارًا فقط، مع كارتريدج محمل بـ10 ألعاب محدثة.
ويقول وادي إنه سيتم طرح ألعاب ((هاونتيد هاوس)) و((داي أوف دووم)) قريبًا، والعديد من الألعاب المشهورة والمحببة لجيل الـ((أتاري)) للاستمتاع بالذكريات واستعادة حلاوة أيام الماضي بشكل عصري، مضيفًا: ((في الوقت الذي بدأنا نرى فيه الألعاب كفن، الناس لا بد أن تدرك تكوينات ذلك الفن والتاريخ المحيط به، وتتفاعل مع الفن، وبدورنا نحن نتفاعل مع تفاعلهم ونطور)).
وذكر تقرير ((CNN)) أن الشركة بصدد تطوير جهاز للألعاب الكلاسيكية محمول يشابه جهاز نيتيندو سويتش، إلا أن الشركة لم تعلن بعد عن خطة طرح ذلك الجهاز وتفاصيله، وحول ذلك الأمر قال الرئيس التنفيذي للشركة: ((إجابة قصيرة.. نعم سيكون هناك جهاز محمول للألعاب الكلاسيكية، ولكن لو تحققت شروط متعددة، وبعد المزيد من الأبحاث لتطوير الأمر، ما زلت أتساءل كيف سيتلاءم الكارتريدج الكلاسيكي مع حجم الجهاز المحمول.. أعتقد سيكون كبيرًا والأمر يحتاج طريقة أخرى لتحميل الألعاب.. عندما يتحقق سيكون الأمر ممتعًا ومسليًا أن يكون هناك جهاز محمول للألعاب الكلاسيكية)).
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