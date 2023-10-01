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الأتاري يعود برؤية عصرية

10/1/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل شركة ((أتاري)) على مشروع تطوير جهاز ألعاب، متخصص في الألعاب الخفيفة القديمة بروح جديدة ومواكبة لتكنولوجيا العصر الحديث، ويقول وادي روزن المدير التنفيذي لمجموعة ((أتاري)): ((أجهزتنا الكلاسيكية لا تزال تعيش في ذكريات الناس، لن نترك ذلك وسنعيد إحياء العديد من الألعاب التاريخية برؤية معاصرة، سنضيف ألعابًا جديدة أيضًا بروح أتاري، ليستمتع الناس بالذكرى التاريخية بلمسات عصرية ومواكبة للتطور التكنولوجي)).
وبحسب تصريحات وادي لـ((CNN)) فستطرح ((أتاري)) أجهزتها الجديدة ((+2600)) في الأسواق نوفمبر المقبل كتحديث للجهاز التاريخي ((أتاري 2600))، وسيكون سعر الجهاز 130 دولارًا فقط، مع كارتريدج محمل بـ10 ألعاب محدثة.
ويقول وادي إنه سيتم طرح ألعاب ((هاونتيد هاوس)) و((داي أوف دووم)) قريبًا، والعديد من الألعاب المشهورة والمحببة لجيل الـ((أتاري)) للاستمتاع بالذكريات واستعادة حلاوة أيام الماضي بشكل عصري، مضيفًا: ((في الوقت الذي بدأنا نرى فيه الألعاب كفن، الناس لا بد أن تدرك تكوينات ذلك الفن والتاريخ المحيط به، وتتفاعل مع الفن، وبدورنا نحن نتفاعل مع تفاعلهم ونطور)).
وذكر تقرير ((CNN)) أن الشركة بصدد تطوير جهاز للألعاب الكلاسيكية محمول يشابه جهاز نيتيندو سويتش، إلا أن الشركة لم تعلن بعد عن خطة طرح ذلك الجهاز وتفاصيله، وحول ذلك الأمر قال الرئيس التنفيذي للشركة: ((إجابة قصيرة.. نعم سيكون هناك جهاز محمول للألعاب الكلاسيكية، ولكن لو تحققت شروط متعددة، وبعد المزيد من الأبحاث لتطوير الأمر، ما زلت أتساءل كيف سيتلاءم الكارتريدج الكلاسيكي مع حجم الجهاز المحمول.. أعتقد سيكون كبيرًا والأمر يحتاج طريقة أخرى لتحميل الألعاب.. عندما يتحقق سيكون الأمر ممتعًا ومسليًا أن يكون هناك جهاز محمول للألعاب الكلاسيكية)).

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