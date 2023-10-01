عين لاس فيجاس أكبر دائرة عالميا

(MENAFN
- Al Watan) افتتح في لاس فيجاس الأمريكية أكبر مبنى دائري في العالم قادر على أن يتشكل على هيئة عين أو كرة سلة أو ((الوجه الضاحك)).
ووصف موقع ((TMZ)) مبنى ((ذا سفير)) بـ((الأعجوبة المعمارية التكنولوجية))، كاشفا أن بناءه استغرق 4 سنوات، بتكلفة تجاوزت الـ2.3 مليار دولار، وسيستقبل نحو 17.500 معجب من عشاق فرقة U2، التي ستتقدم نجوم حفل الافتتاح.
ووفقا لمراسل شبكة NBC News جادي شوارتز، يتميز المبنى بحجمه الضخم، حيث يبلغ طوله 109 أمتار وعرضه 158 مترا، ليكون بذلك أكبر هيكل كروي مغطى بشاشات خارجية من نوع LED تمتد على مساحة دائرية تقدر بنحو 54 ألف متر مربع.
وبما أنه ((مستقبل الترفيه))، على ما وصفه المراسل، فسيتم من خلال هذه الشاشات عرض الأحداث الجارية في الداخل، بالإضافة إلى الترويج للعديد من الأحداث المقبلة، مع مؤثرات صوتية ناجمة عن نشر 167 ألف مكبر صوت من الأكثر تطورا.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع ((TMZ)) أن الصوت والصورة في هذا المبنى سيكونان استثنائيين من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، للتحكم ببرمجيات المبنى.
ولفتت المصادر إلى دور آخر للذكاء الاصطناعي من خلال 5 روبوتات شبيهة بالبشر ستستقبل الزائرين فى حفل الافتتاح وكل المناسبات، وستسمح لهم بالاطلاع على كل جديد ينتظرهم في حال سؤال الجمهور.
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