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عين لاس فيجاس أكبر دائرة عالميا

10/1/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح في لاس فيجاس الأمريكية أكبر مبنى دائري في العالم قادر على أن يتشكل على هيئة عين أو كرة سلة أو ((الوجه الضاحك)).
ووصف موقع ((TMZ)) مبنى ((ذا سفير)) بـ((الأعجوبة المعمارية التكنولوجية))، كاشفا أن بناءه استغرق 4 سنوات، بتكلفة تجاوزت الـ2.3 مليار دولار، وسيستقبل نحو 17.500 معجب من عشاق فرقة U2، التي ستتقدم نجوم حفل الافتتاح.
ووفقا لمراسل شبكة NBC News جادي شوارتز، يتميز المبنى بحجمه الضخم، حيث يبلغ طوله 109 أمتار وعرضه 158 مترا، ليكون بذلك أكبر هيكل كروي مغطى بشاشات خارجية من نوع LED تمتد على مساحة دائرية تقدر بنحو 54 ألف متر مربع.
وبما أنه ((مستقبل الترفيه))، على ما وصفه المراسل، فسيتم من خلال هذه الشاشات عرض الأحداث الجارية في الداخل، بالإضافة إلى الترويج للعديد من الأحداث المقبلة، مع مؤثرات صوتية ناجمة عن نشر 167 ألف مكبر صوت من الأكثر تطورا.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع ((TMZ)) أن الصوت والصورة في هذا المبنى سيكونان استثنائيين من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، للتحكم ببرمجيات المبنى.
ولفتت المصادر إلى دور آخر للذكاء الاصطناعي من خلال 5 روبوتات شبيهة بالبشر ستستقبل الزائرين فى حفل الافتتاح وكل المناسبات، وستسمح لهم بالاطلاع على كل جديد ينتظرهم في حال سؤال الجمهور.

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