إقبال على رواية ياسمين حناوي

(MENAFN
- Al Watan) في ظلّ الأيام الثقافية الثرية التي تشهدها الرياض بانطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي للعام 2023 استقبلت منصة التواقيع الملحقة بالمعرض - وفي ثالث الأيام - الكاتبة السورية ياسمين حناوي لتوقيع روايتها الأخيرة التي تحمل عنوان: (بُكرا شي نهار.. أغنية مؤجلة)، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، والتي تنتمي لفئة الأعمال الوطنية التي تختلف عن نظيراتها في نفس الإطار بكونها تترك مساحة كبيرة للحبّ الذي يكوّن إيقاعًا مهمّا من إيقاعاتها، وتدور في جوهرها حول أسرة سورية نموذجية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، لا تعاني من ويلات الفقر أو الحرب بشكل مباشر، ولكنها تنتمي بفطرتها إلى الخيار الوطني، وتنتصر للحياة بفعل الموسيقى، مثلما تنتصر بفعل الشغف.
تلعب حبكة الرواية لعبة البناء الدائري للحكاية، فتبدأ المقدمة من أزمة البطل، وهو السارد الأساسي للحتوتة، ثم تعرض الروائية حكاية الحبّ والحرب، وتصور ويلات ما حصل في الأرض السورية؛ لتعود بعد نحو مئتي صفحة، إلى نفس إعلان البطل الافتتاحي، ولأنّ الكاتبة تريد ترسيخ معنى انتصار الحياة بالحب، فإن المستقبل الذي لا يظهر في صيغته اللغوية، يحضر رديفًا لتراجع البطل عن العمل السيئ الذي كان مقدمًا عليه.
MENAFN01102023000089011017ID1107171812
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.