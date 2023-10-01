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إقبال على رواية ياسمين حناوي

10/1/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظلّ الأيام الثقافية الثرية التي تشهدها الرياض بانطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي للعام 2023 استقبلت منصة التواقيع الملحقة بالمعرض - وفي ثالث الأيام - الكاتبة السورية ياسمين حناوي لتوقيع روايتها الأخيرة التي تحمل عنوان: (بُكرا شي نهار.. أغنية مؤجلة)، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، والتي تنتمي لفئة الأعمال الوطنية التي تختلف عن نظيراتها في نفس الإطار بكونها تترك مساحة كبيرة للحبّ الذي يكوّن إيقاعًا مهمّا من إيقاعاتها، وتدور في جوهرها حول أسرة سورية نموذجية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، لا تعاني من ويلات الفقر أو الحرب بشكل مباشر، ولكنها تنتمي بفطرتها إلى الخيار الوطني، وتنتصر للحياة بفعل الموسيقى، مثلما تنتصر بفعل الشغف.
تلعب حبكة الرواية لعبة البناء الدائري للحكاية، فتبدأ المقدمة من أزمة البطل، وهو السارد الأساسي للحتوتة، ثم تعرض الروائية حكاية الحبّ والحرب، وتصور ويلات ما حصل في الأرض السورية؛ لتعود بعد نحو مئتي صفحة، إلى نفس إعلان البطل الافتتاحي، ولأنّ الكاتبة تريد ترسيخ معنى انتصار الحياة بالحب، فإن المستقبل الذي لا يظهر في صيغته اللغوية، يحضر رديفًا لتراجع البطل عن العمل السيئ الذي كان مقدمًا عليه.

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