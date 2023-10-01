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أصغر فرقة كورال موسيقية بالشرقية

10/1/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) فرغ معهد عالٍ متخصص في الموسيقى بالمنطقة الشرقية من تأسيس أصغر فرقة ((كورال))، بأعضاء طلاب وطالبات سعوديين في المنطقة، وذلك بعد إكمال برنامج تدريبي في المعهد، امتد لعدة أسابيع، خضع فيه أعضاء الفرقة لبرنامج تدريبي مكثف ((عملي، ونظري))، وكانت المشاركة الأولى للفرقة بمجموعة من المقطوعات الموسيقية، بينهم أداء النشيد الوطني في احتفالات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية باليوم الوطني الـ 93، تحت شعار: ((نحلم.. ونحقق)).
17 عضوًا وعضوة
أبانت المدير التنفيذي في المعهد آمنة بوخمسين، أن أعضاء الفرقة الموسيقية، تكونت من 17 عضوًا، من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، بينهم طالبان من فئة التربية الخاصة ((اضطراب طيف التوحد))، أحدهما على آلة البيانو، والآخر على الآلات الإيقاعية ((طبول))، واستخدم أعضاء الفرقة، مجموعة من الآلات الموسيقية من بينها: البيانو، والكمان، والعود، والقيتار، والتشيلو، والميلوديكا، وأنواع أخرى من الآلات الإيقاعية. أوضحت بوخمسين، أن طاقما تعليميا متخصصا في المعهد، برئاسة وإشراف الدكتور فراس الطرابلسي، وهيثم الزهراني، وأمنية جمال، ومحمد الربيعي، أشرف على تدريب الفرقة.
قراءة النوتة
أضافت بوخمسين، أن بعض الأعضاء في الفرقة، تجاوزوا المستوى التأسيسي، وبعضهم تجاوز المستوى الثاني، وتراوحت فترة التدريب للأعضاء ما بين شهر إلى 3 أشهر، وشملت التدريبات في المعهد، قراءة النوتة، والعزف على الآلات المختلفة، مع تكثيف التدريب لاحتفالات اليوم الوطني، امتدت لشهر كامل، بشكل يومي بما فيها أيام نهاية الأسبوع، بواقع ساعتين ونصف يوميا، وهناك برامج ومشاركات موسيقية عديدة للفرقة في قادم الأيام داخل وخارج المنطقة، بجانب الشراكات المتعددة مع عدد من المدارس في المنطقة لتقديم برامج تعليمية وتدريبية للطلاب في المدارس.

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