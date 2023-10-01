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تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء

10/1/2023 2:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز "تميز" بتنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي من خلال منصة "تميز".
ولأول مرة في تاريخ التعليم، ينفذ هذا البرنامج، ويشارك فيه أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة.

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