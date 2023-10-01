إصابة طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

إصابة طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون
التاريخ
10/1/2023 2:11:08 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/أصيب طفل، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون، شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن طفلا يبلغ من العمر 16 عاما
أصيب بشظايا الرصاص الحي في كتفه، خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الشرقية من البلدة، نقل إثرها إلى
المستشفى، وقد وصفت حالته بالمستقرة.
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