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إصابة طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

10/1/2023 2:11:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/أصيب طفل، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن طفلا يبلغ من العمر 16 عاما
أصيب بشظايا الرصاص الحي في كتفه، خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الشرقية من البلدة، نقل إثرها إلى
المستشفى، وقد وصفت حالته بالمستقرة.


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