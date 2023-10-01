الاحتلال يعتقل مواطنا شمال أريحا

الاحتلال يعتقل مواطنا شمال أريحا
التاريخ
10/1/2023 2:11:08 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا شمال أريحا.
وذكر مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم يوسف ياغي (35 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري شمالا.
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