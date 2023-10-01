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الاحتلال يعتقل مواطنا شمال أريحا

10/1/2023 2:11:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا شمال أريحا.

وذكر مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم يوسف ياغي (35 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري شمالا.


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