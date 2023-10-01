الاحتلال يعتقل مواطنا شمال أريحا

وذكر مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم يوسف ياغي (35 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري شمالا.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.