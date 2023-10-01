الإعلام العبري: إصابة مستوطِنة بجروح قرب حومش

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/قالت وسائل
الإعلام العبري، أن
مستوطِنة أصيبت مساء اليوم الأحد 1/10/2023، بجروح بعد رشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب "حومش"،
شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة.
وتتصاعد المواجهات في الضفة المحتلة، بين المواطنين والمستوطنين، الذي يواصلون اعتداءاتهم على البلدات الفلسطينية.
MENAFN01102023000205011050ID1107171805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.