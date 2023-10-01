رئيسي بلديتي رام الله وبيت ساحور: يشيدان بخدمات مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة في بيت ساحور

MENAFN - Palestine News Network ) بيت ساحور /PNN / حسن عبد الجواد - أشاد رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ورئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك، بالخدمات التعليمية والنفسية والمهنية التأهيلية، التي يقدمها مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة التابع للجان العمل الصحي، وذلك خلال زيارتهما للمركز، والوفد المرافق لهما من أعضاء بلدية بيت ساحور.

وكان في استقبالهما في مركز الواحة، رولا خير مدير المركز، والدكتور بيتر قمري مدير مستشفى الدكتور احمد مسلماني، وعضوا مجلس إدارة لجان العمل الصحي، عيسى خير وحسن عبد الجواد.

وقال قسيس، ان زيارته ورئيس بلدية بيت ساحور لمركز الواحة، في مدينة بيت ساحور، تأتي بعد زيارة مديرة المركز وعدد من المنتفعين بخدمات المركز لبلدية رام الله في وقت سابق، كما انها تأتي في إطار علاقات الشراكة مع بلدية بيت ساحور، بهدف التشبيك مع المؤسسات المحلية، وخاصة التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: "ان مركز الواحة في بيت ساحور، يتميز بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحويلهم الى اشخاص منتجين للعديد من المنتجات الحرفية السياحية والتراثية المتنوعة، التي تعكس اهتمامهم بالتراث الثقافي للشعب الفلسطيني، والهوية الوطنية".

وقال الحايك ان بلدية وأهالي بيت ساحور يفخرون بمستوى الخدمات التي يقدمها مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء محافظات القدس وبيت لحم والخليل، وان البلدية، تعمل على تعزيز وتمكين دور المؤسسات في المدينة، من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.

من جهتها شكرت خير، قسيس والحايك والوفد المرافق لهما، لزيارتهما مركز الواحة، وأطلعتهما على عشرات المنتجات الحرفية والتراثية السياحية والمكتبية، التي ينتجها المنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين ومختلف الاعمار، مثل إعادة تصنيع الورق، والشمع اليدوي، منتجات خشبية والسيراميك، والرسم على القماش بألوان الحرير، والرسم بالرمل.

وأكدت على أهمية تعزيز الشراكة مع بلديتي بيت ساحور ورام الله والهيئات المحلية الأخرى، في تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني. وأشارت الى ان مركز الواحة، والذي اسسته لجان العمل الصحي في عام 1998، يقدم خدمات تأهيلية اجتماعية ومهنية ونفسية ل 37 من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء مدن وقري ومخيمات محافظات بيت لحم، والقدس والخليل، واستطاع رفع مستوى قدراتهم المهنية والإنتاجية، وخاصة في مجال الصناعات الحرفيةوالتراثية.

وكان عيسى خير، رحب بزيارة رئيسي بلديتي رام الله وبيت ساحور باسم لجان العمل الصحي، واكد على أهمية تمكين الشراكة مع المؤسسات الشريكة والهيئات المحلية.

وقد تخلل الزيارة تقديم عدد من المنتفعين فقرات فنية معبرة.

وفي ختام الزيارة قدم المركز دروع تكريمية، لقسيس والحايك لدعمهما للمركز، وهدايا تذكارية للوفد المرافق.