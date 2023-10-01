رئيسي بلديتي رام الله وبيت ساحور: يشيدان بخدمات مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة في بيت ساحور

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- Palestine News Network )
بيت ساحور /PNN / حسن عبد الجواد - أشاد رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ورئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك، بالخدمات التعليمية والنفسية والمهنية التأهيلية، التي يقدمها مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة التابع للجان العمل الصحي، وذلك خلال زيارتهما للمركز، والوفد المرافق لهما من أعضاء بلدية بيت ساحور.
وكان في استقبالهما في مركز الواحة، رولا خير مدير المركز، والدكتور بيتر قمري مدير مستشفى الدكتور احمد مسلماني، وعضوا مجلس إدارة لجان العمل الصحي، عيسى خير وحسن عبد الجواد.
وقال قسيس، ان زيارته ورئيس بلدية بيت ساحور لمركز الواحة، في مدينة بيت ساحور، تأتي بعد زيارة مديرة المركز وعدد من المنتفعين بخدمات المركز لبلدية رام الله في وقت سابق، كما انها تأتي في إطار علاقات الشراكة مع بلدية بيت ساحور، بهدف التشبيك مع المؤسسات المحلية، وخاصة التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: "ان مركز الواحة في بيت ساحور، يتميز بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحويلهم الى اشخاص منتجين للعديد من المنتجات الحرفية السياحية والتراثية المتنوعة، التي تعكس اهتمامهم بالتراث الثقافي للشعب الفلسطيني، والهوية الوطنية".
وقال الحايك ان بلدية وأهالي بيت ساحور يفخرون بمستوى الخدمات التي يقدمها مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء محافظات القدس وبيت لحم والخليل، وان البلدية، تعمل على تعزيز وتمكين دور المؤسسات في المدينة، من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
من جهتها شكرت خير، قسيس والحايك والوفد المرافق لهما، لزيارتهما مركز الواحة، وأطلعتهما على عشرات المنتجات الحرفية والتراثية السياحية والمكتبية، التي ينتجها المنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين ومختلف الاعمار، مثل إعادة تصنيع الورق، والشمع اليدوي، منتجات خشبية والسيراميك، والرسم على القماش بألوان الحرير، والرسم بالرمل.
وأكدت على أهمية تعزيز الشراكة مع بلديتي بيت ساحور ورام الله والهيئات المحلية الأخرى، في تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني. وأشارت الى ان مركز الواحة، والذي اسسته لجان العمل الصحي في عام 1998، يقدم خدمات تأهيلية اجتماعية ومهنية ونفسية ل 37 من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء مدن وقري ومخيمات محافظات بيت لحم، والقدس والخليل، واستطاع رفع مستوى قدراتهم المهنية والإنتاجية، وخاصة في مجال الصناعات الحرفيةوالتراثية.
وكان عيسى خير، رحب بزيارة رئيسي بلديتي رام الله وبيت ساحور باسم لجان العمل الصحي، واكد على أهمية تمكين الشراكة مع المؤسسات الشريكة والهيئات المحلية.
وقد تخلل الزيارة تقديم عدد من المنتفعين فقرات فنية معبرة.
وفي ختام الزيارة قدم المركز دروع تكريمية، لقسيس والحايك لدعمهما للمركز، وهدايا تذكارية للوفد المرافق.
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