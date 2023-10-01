تحجر البطن- ماذا يكشف لك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشير تحجر البطن إلى حدوث تصلب وانتفاخ في المعدة لدرجة تجعل الشخص غير قادرًا على الضغط على بطنه، لكن ما أسباب تلك الحالة؟



أسباب تحجر البطن



1-تناول المشروبات الغازية

من الممكن أن يؤدي شرب الصودا بشكل متكرر أو بسرعة إلى زيادة الغازات في البطن وتصلبها والشعور بعدم الراحة في تلك المنطقة.



2-الإفراط في تناول الطعام

يسبب الإفراط في تناول الطعام دفعة واحدة أو مضغ الأكل بسرعة إلى الشعور بالامتلاء مع تحجر البطن، وبعد مرور فترة يتحرك الطعام من الجهاز الهضمي، فيشعر الشخص بالراحة.



3-الإمساك

في حال حدوث مشكلات في حركة الأمعاء، يؤدي ذلك إلى الإمساك، الأمر الذي يسبب الشعور بالامتلاء والانتفاخ وتحجر المعدة بشكل ملحوظ.



4-متلازمة القولون العصبي

من الممكن أن تسبب متلازمة القولون العصبي الانتفاخ والغازات وألم البطن وتشنجات المعدة، ويفضل تناول الأدوية المناسبة لتلك الحالة.



5-أمراض الأمعاء الالتهابية

هناك بعض أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل مرض كرون، تؤدي إلى انتفاخ البطن وتشنجات المعدة والشعور بتصلب وتحجر في تلك المنطقة.



6-التهاب المعدة

قد ينشأ التهاب المعدة عن القرح أو عدوى جرثومة المعدة، وتتمثل الأعراض في الشعور بألم وتحجر في البطن مع الانتفاخ والامتلاء.



7-سرطان المعدة

يصيب سرطان المعدة الخط الخارجي للمعدة والعضلات الموجودة على جدرانها، وهو نوع نادر من الأورام الخبيثة، ما يؤدي إلى تحجر البطن.



8-الحمل

من الممكن أن تعاني بعض النساء خلال فترة الحمل من تحجر المعدة، لأن الرحم يبدأ في النمو، وبالتالي يضع ضغطًا على المعدة، خاصة مع قلة تناول الألياف وتناول المشروبات الغازية.

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