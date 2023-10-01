بالفيديو ...مغني لبناني يتعرّض لحادث احتراق على المسرح

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن الفنان هادي ضو عن حفله الجديد الأسبوع القادم، بعد الحادث الذي تعرض له وكاد يتسبب في احتراقه على المسرح.
وكشف الفنان اللبناني من خلال صفحته على انستغرام عن حفله المنتظر في 7 اكتوبر المقبل، ليؤكد لمحبيه أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأي إصابة خطيرة أثناء اشتعال الألعاب الناريّة على المسرح .
وكذلك طمأن ضو متابعيه على انستغرام من خلال منشور كتب فيه: "أنا بخير، وأشكر إدارة المحل لمتابعتها ولم تقصّر"، مضيفاً: "صحيح أنّ الألعاب النارية كانت موجهة بصورة خاطئة وأصابتني في الوجه، إلا أنها لا تؤذي، مرّت على خير وتابعنا الأمسية بأجواء رائعة".
وكان المغني اللبناني قد تعرض للحادث أثناء أداء أغنية "تعلى وتتعمّر يا دار" بعدما اشتعلت خلفه الألعاب النارية خلال تواجده على المسرح، حيث مشى بخطوات إلى الخلف واصطدم بالألعاب النارية التي كانت موجّهة من طريق الخطأً نحوه، فأصيب بحروق طفيفة في وجهه وشعره وثيابه، لكنّه سرعان ما تدارك الأمر مع الفرقة الموسيقية وحل الأمر بسرعة دون أن يتعرض أحد لأي أذى.
لها
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