بالفيديو ...مغني لبناني يتعرّض لحادث احتراق على المسرح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الفنان هادي ضو عن حفله الجديد الأسبوع القادم، بعد الحادث الذي تعرض له وكاد يتسبب في احتراقه على المسرح.وكشف الفنان اللبناني من خلال صفحته على انستغرام عن حفله المنتظر في 7 اكتوبر المقبل، ليؤكد لمحبيه أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأي إصابة خطيرة أثناء اشتعال الألعاب الناريّة على المسرح .

وكذلك طمأن ضو متابعيه على انستغرام من خلال منشور كتب فيه: "أنا بخير، وأشكر إدارة المحل لمتابعتها ولم تقصّر"، مضيفاً: "صحيح أنّ الألعاب النارية كانت موجهة بصورة خاطئة وأصابتني في الوجه، إلا أنها لا تؤذي، مرّت على خير وتابعنا الأمسية بأجواء رائعة".

وكان المغني اللبناني قد تعرض للحادث أثناء أداء أغنية "تعلى وتتعمّر يا دار" بعدما اشتعلت خلفه الألعاب النارية خلال تواجده على المسرح، حيث مشى بخطوات إلى الخلف واصطدم بالألعاب النارية التي كانت موجّهة من طريق الخطأً نحوه، فأصيب بحروق طفيفة في وجهه وشعره وثيابه، لكنّه سرعان ما تدارك الأمر مع الفرقة الموسيقية وحل الأمر بسرعة دون أن يتعرض أحد لأي أذى.

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