الحاجة خديجة حسين النجار في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ال زايد عامة و ابراهيم احمد زايد واولاده خاصة امه الحاجة خديجة حسين النجار التي وافتها المنية صباح يوم الجمعة في دولة فلسطين سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته
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