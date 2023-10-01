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الحاجة خديجة حسين النجار في ذمة الله

10/1/2023 10:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ال زايد عامة و ابراهيم احمد زايد واولاده خاصة امه الحاجة خديجة حسين النجار التي وافتها المنية صباح يوم الجمعة في دولة فلسطين سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته

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