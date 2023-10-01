جماهير الكويت الكويتي تنشر تحذيراً نارياً قبل مواجهة الوحدات - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم نادي الكويت الكويتي تحذيراً نارياً قبل المواجهة المرتقبة امام نادي الوحدات جاء فيه ( إقرأ على نفسك يا رحمن يا رحيم ) مشيرة الى الصفحة الرسمية لنادي الوحدات وذلك قبل ايام من المواجهة القوية التي سوف تجمع نادي الكويت الكويتي بنادي الوحدات ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي للموسم 2023-2024.
ويتطلع الوحدات للعودة بالنقاط الثلاث من الكويت والانفراد في صدارة المجموعة الثانية بعد أن حقق الفوز في المواجهة الاولى أمام نادي أهلي حلب السوري بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي.
فيما يحتل نادي الكويت الكويتي المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل سلبي مع نادي الكهرباء العراقي .
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01102023000208011052ID1107171623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.