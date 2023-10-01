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أرمينيا تعلن إيواء 45 ألف نازح من قره باغ

10/1/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان، إيواء أكثر من 45 ألف نازح قدموا من إقليم قره باغ، وأن إجمالي عدد النازحين بلغ أكثر من 100 ألف نسمة.


وقالت باغداساريان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "حتى الآن وصل إلى أرمينيا من قره باغ 100483 شخصا وتم توفير السكن المؤقت لـ45516 نازحا".


وأضافت أنه تم تسجيل 84408 نازحين وأن تدفقهم انخفض بشكل كبير.

RT

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