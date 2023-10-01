أرمينيا تعلن إيواء 45 ألف نازح من قره باغ

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان، إيواء أكثر من 45 ألف نازح قدموا من إقليم قره باغ، وأن إجمالي عدد النازحين بلغ أكثر من 100 ألف نسمة.
وقالت باغداساريان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "حتى الآن وصل إلى أرمينيا من قره باغ 100483 شخصا وتم توفير السكن المؤقت لـ45516 نازحا".
وأضافت أنه تم تسجيل 84408 نازحين وأن تدفقهم انخفض بشكل كبير.
RT
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