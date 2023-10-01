سلطات شرق ليبيا تعلن تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم الأحد تأجيل موعد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي.
وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في بيانها، إنه كان من المقرر عقد المؤتمر في 10 أكتوبر الجاري.
وأضافت أنه "تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".
وأوضحت اللجنة أنه تقرر عقد المؤتمر في الأول والثاني من نوفمبر، في مدينتي درنة وبنغازي.
ويأتي ذلك على خلفية مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.
RT
MENAFN01102023000208011052ID1107171620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.