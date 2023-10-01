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سلطات شرق ليبيا تعلن تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة

10/1/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم الأحد تأجيل موعد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي.
وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في بيانها، إنه كان من المقرر عقد المؤتمر في 10 أكتوبر الجاري.


وأضافت أنه "تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".


وأوضحت اللجنة أنه تقرر عقد المؤتمر في الأول والثاني من نوفمبر، في مدينتي درنة وبنغازي.


ويأتي ذلك على خلفية مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.

RT

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