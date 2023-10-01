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بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

10/1/2023 10:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي احتفالية دينية احتفاءاً بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي يصادف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل سنة هجرية، وذلك في مبنى إدارتها العامة والتي شارك بها عدد كبير من موظفي المؤسسة من مختلف إداراتها وفروعها.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلالات وأجمل العبر، وهي مناسبةٌ للحديث عن أخلاقه التي ميزته عن جميع البشر، كما أنها مناسبة للتواصل والتراحم بين المسلمين، وتعميق أواصر المحبة بينهم، وهي فرصةٌ لنشر رسالة الإسلام السمحة والتعريف بالسيرة النبوية العطرة، مضيفاً بأن احتفال المسلمين سنوياً بذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إحياءاً لسنّته وسماع سيرته العطرة، لتتعلم الأجيال منه ويعرفون أكثر عن شخصه العظيم كنبيٍ للإسلام أرسله الله هدىً ورحمةً للعالمين، ويتعرفون على مآثر النبي وصفاته ونهضته بالأمة الإسلامية.
وأكد الطراونة أنه وفي هذا البلد المبارك المرابط أكرمنا الله عز وجل بقيادة هاشمية مباركة تمتد بجذورها إلى سيد الخلق النبي الأمين محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هذه القيادة الهاشمية يقف شامخاً سيدي ومولاي جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بن الحسين ومن خلفه سمو ولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبدالله المعظم، يذودان دفاعاً عن الأمتين العربية والإسلامية وقضاياهما في كل مكان .

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