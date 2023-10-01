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اليونان.. ناقلة دبابات تدهس سيدة مسنّة أثناء مناورات عسكرية

10/1/2023 10:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت قناة ERT التلفزيونية بأن ناقلة دبابات دهست سيدة مسنّة أثناء مناورات "بارمينيون" العسكرية في اليونان.

ووفقا للقناة، وقع الحادث صباح يوم الأحد في بلدة أوروبوس في شرق أتيكا.
وذكرت القناة أن السيدة البالغة من العمر 70 عاما حاولت عبور الطريق أثناء مرور قافلة عسكرية تشارك في المناورات، ولم تكشف القناة عن الحالة الصحية المصابة.
وتجري مناورات "بارمينيون" سنويا وتشمل الفروع الثلاثة للقوات المسلحة وقيادة العمليات الخاصة وقوات الأمن والحماية المدنية.

روسيا اليوم

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