اليونان.. ناقلة دبابات تدهس سيدة مسنّة أثناء مناورات عسكرية

ووفقا للقناة، وقع الحادث صباح يوم الأحد في بلدة أوروبوس في شرق أتيكا. وذكرت القناة أن السيدة البالغة من العمر 70 عاما حاولت عبور الطريق أثناء مرور قافلة عسكرية تشارك في المناورات، ولم تكشف القناة عن الحالة الصحية المصابة. وتجري مناورات "بارمينيون" سنويا وتشمل الفروع الثلاثة للقوات المسلحة وقيادة العمليات الخاصة وقوات الأمن والحماية المدنية.

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