رئيس جامعة القدس يشارك في حفل تنصيب الرئيس الثلاثين لجامعة هارفارد كلودين جاي وسط نخب عالمية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / شارك رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك في حفل تنصيب رئيس جامعة هارفارد Harvard University البروفيسور كلودينجاي، ووداع رئيسها السابق البروفيسور لورانس باكو، في مشاركة فريدة على المستوى العربيبحضور نخبة من رؤساء الجامعات والأكاديميين، ورجال السياسة والاقتصاد والفكر حول العالم.

وقال أ.د. أبو كشك بهذه المناسبة "أسعدتني المشاركة في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجامعة هارفارد الأولى عالميًا، وتشرفت أن أكون الشخصية العربية الوحيدة التي شاركت في هذا الحفل المرموق".

وتقدم أ.د. أبو كشك من الرئيسة الجديدة بأصدق التبريكات وأمنيات التوفيق، آملاً تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين جامعة هارفارد وجامعة القدس من خلال برامج نوعية جديدة تضاف لبرنامج ماجستير التنافسية واقتصاديات التنمية، الأول من نوعه في المنطقة العربية، الذي يعدّ نقلة هامة في التعاون بين الجامعتين.

وتأتي جاي لتكون الرئيس رقم 30 لهارفارد الأمريكية، خلفًا لرئيسها السابق لورانس باكو الذي كان في زيارة أولى لجامعة القدس في آذار المنصرم، وهي زيارة فريدة على مستوى جامعات فلسطين.

يذكر أن برنامج ماجستير التنافسية واقتصاديات التنمية هو برنامج متميز إقليميًا، وجاء حصيلة شراكة فريدة بين جامعتي القدس وهارفارد انطلاقًا من سعي جامعة القدس لبناء جسور التواصل مع مؤسسات التعليم العريقة حول العالم، ويتناول مجال تطوير آليات فعالة لتعزيز التنافسية والدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية، وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية، ويركز على البعد التطبيقي للنظريات الاقتصادية الحديثة ودورها في تعزيز تنافسية الأعمال بأنواعها، بما يحاكي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.