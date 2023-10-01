رئيس جامعة القدس يشارك في حفل تنصيب الرئيس الثلاثين لجامعة هارفارد كلودين جاي وسط نخب عالمية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / شارك رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك في حفل تنصيب رئيس جامعة هارفارد Harvard University البروفيسور كلودينجاي، ووداع رئيسها السابق البروفيسور لورانس باكو، في مشاركة فريدة على المستوى العربي
بحضور نخبة من رؤساء الجامعات والأكاديميين، ورجال السياسة والاقتصاد والفكر حول العالم.
وقال أ.د. أبو كشك بهذه المناسبة "أسعدتني المشاركة في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجامعة هارفارد الأولى عالميًا، وتشرفت أن أكون الشخصية العربية الوحيدة التي شاركت في هذا الحفل المرموق".
وتقدم أ.د. أبو كشك من الرئيسة الجديدة بأصدق التبريكات وأمنيات التوفيق، آملاً تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين جامعة هارفارد وجامعة القدس من خلال برامج نوعية جديدة تضاف لبرنامج ماجستير التنافسية واقتصاديات التنمية، الأول من نوعه في المنطقة العربية، الذي يعدّ نقلة هامة في التعاون بين الجامعتين.
وتأتي جاي لتكون الرئيس رقم 30 لهارفارد الأمريكية، خلفًا لرئيسها السابق لورانس باكو الذي كان في زيارة أولى لجامعة القدس في آذار المنصرم، وهي زيارة فريدة على مستوى جامعات فلسطين.
يذكر أن برنامج ماجستير التنافسية واقتصاديات التنمية هو برنامج متميز إقليميًا، وجاء حصيلة شراكة فريدة بين جامعتي القدس وهارفارد انطلاقًا من سعي جامعة القدس لبناء جسور التواصل مع مؤسسات التعليم العريقة حول العالم، ويتناول مجال تطوير آليات فعالة لتعزيز التنافسية والدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية، وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية، ويركز على البعد التطبيقي للنظريات الاقتصادية الحديثة ودورها في تعزيز تنافسية الأعمال بأنواعها، بما يحاكي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
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