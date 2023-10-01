قفزة في التجارة بين روسيا وأمريكا اللاتينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار نائب رئيس مجلس "الدوما" الروسي ألكسندر جوكوف إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية بنحو الربع ليصل إلى 20 مليار دولار.وقال البرلماني الروسي في فعالية في إطار المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية: "في السنوات الأخيرة، زاد حجم التجارة بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية بنحو الربع، والآن يبلغ حوالي 20 مليار دولار".



وأضاف، أن روسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها إمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، الذي لا يتوقف عن التقدم، مشددا على أن التعاون بين الجانبين مبني على مبادئ المنفعة المتبادلة والمساواة.



وأشار إلى أن العالم يعيش تحولا سياسيا وماليا، إذ تتراجع حصة الدولار واليورو في احتياطيات العديد من الدول، بما في ذلك روسيا ودول أمريكا اللاتينية.



كذلك لفت جوكوف إلى أن المؤتمر البرلماني سيحث قضايا متعلقة بالتغيرات في الخدمات اللوجستية في العام.



وتشهد موسكو في الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من هذا العام انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي الأول "روسيا - أمريكا اللاتينية" بمبادرة من مجلس "الدوما".

RT