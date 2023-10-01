القمة العالمية للسياحة العلاجية في عمان الشهر المقبل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تنطلق في تشرين الثاني المقبل، أعمال القمة العالمية الثامنة للسياحة الاستشفائية والعلاجية في الأردن، التي تنظمها مجموعة طلال أبو غزالة العالمية بالتعاون مع طريق الرواد.
وبحسب بيان المجموعة اليوم الأحد تهدف القمة، التي ستتضمن فعالياتها إقامة معرض طبي شامل وتنظيم عدة نشاطات، إلى تسويق الخدمات الطبية الأردنية المتميزة، حيث سيتم عرض مختلف الخدمات الطبية في الأردن من مستشفيات حكومية ومؤسسات مختصة بالصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والسياحة العلاجية والمختبرات الطبية وغيرها.
وأكد البيان أهمية القمة في إبراز ما يتميز به الأردن طبيا، من ناحية البنية التحتية للمستشفيات والمختبرات والصناعة الدوائية المتقدمة والصيدلة والكوادر الطبية ذات الكفاءة في مختلف التخصصات الطبية، إضافة للمستلزمات الطبية المتنوعة التي تضاهي الدول المتقدمة.
MENAFN01102023000151011027ID1107171595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.