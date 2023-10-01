اقامة مهرجان (أم الرصاص للتراث والأدب الشعري الثالث)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقامت بلدية أم الرصاص ممثلة برئيسها السيد أحمد سلامة السلايطة مهرجان أم الرصاص للتراث والأدب الشعري
في دورته الثالثة والذي جاء تحت عنوان "لا لإطلاق العيارات النارية" بتنظيم من ملتقي أم الرصاص للتراث والأدب الشعبي بحضور وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد السحيم ومتصرف لواء الجيزة ناصر الشوابكة .
وقال السلايطة خلال كلمته أننا نتشارك مع كافة الجهات الرسمية والأهلية للوقوف يداً بيد لمنع اطلاق العيارات النارية، مبينا أن المجتمع رديف أساسي لأجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمعات الآمنة ومؤكدًا أن العلاج يبدأ من المجتمع.
واضاف رئيس بلدية أم الرصاص أننا نسعى على الدوام إلى نشر رسالة الثقافة الأردنية وتعميمها، واستضافة شعراء رموز في الشعر النبطي محلياً وعربياً مستقبلاً في عاصمة الشعر أم الرصاص ، وإتاحة المنابر لهم ليعبروا عن القيم العليا في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها، وإدامة التواصل مع الموروث الحضاري والتراث الأردني.
من جانبه أكد متصرف لواء الجيزة ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي أدمت القلوب بالإضافة إلى تكاتف جهود الجميع بإعتبارها أخطر الظواهر التي تزهق أرواح الأبرياء الآمنين ، كما شدد على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية في حال مخالفة القوانين وعدم الإلتزام بها .
وقبيل المهرجان أفتتح وزير الداخلية الأسبق السحيم قاعة منطقة أم الرصاص والتي اطلق عليها رئيس البلدية سعادة السيد أحمد سلامة السلايطة اسم "قاعة عاصمة الشعر" مثمنا السحيم الدور الهام لوزارة الإدارة المحلية ممثلة ببلدية أم الرصاص في اقاماتها خدمة للمجتمع في المنطقة.
واشتمل الاحتفال الشعري الذي شارك به عدد من شعراء الوطن وجمع غفير من ابناء قضاء أم الرصاص على عدة قصائد شعرية عكست الموروث الثقافي الأردني وعكست ما وصلت إليه عاصمة الشعر من تاريخ حافل بالعطاء والإنجاز والتقدم ،وتم توقيع وثيقة من الحضور واهالي قضاء ام الرصاص تحت عنوان لا لاطلاق العيارات النارية.
وفي نهاية المهرجان قدم راعي الحفل السحيم الدروع التذكارية للمشاركين والمنظمين لإسهامهم في انجاح المهرجان من جهة وحثهم على الابداع والمحافظة على التراث وثقافة المنطقة من جهة أخرى.
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