اقامة مهرجان (أم الرصاص للتراث والأدب الشعري الثالث)

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقامت بلدية أم الرصاص ممثلة برئيسها السيد أحمد سلامة السلايطة مهرجان أم الرصاص للتراث والأدب الشعريفي دورته الثالثة والذي جاء تحت عنوان "لا لإطلاق العيارات النارية" بتنظيم من ملتقي أم الرصاص للتراث والأدب الشعبي بحضور وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد السحيم ومتصرف لواء الجيزة ناصر الشوابكة .

وقال السلايطة خلال كلمته أننا نتشارك مع كافة الجهات الرسمية والأهلية للوقوف يداً بيد لمنع اطلاق العيارات النارية، مبينا أن المجتمع رديف أساسي لأجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمعات الآمنة ومؤكدًا أن العلاج يبدأ من المجتمع.



واضاف رئيس بلدية أم الرصاص أننا نسعى على الدوام إلى نشر رسالة الثقافة الأردنية وتعميمها، واستضافة شعراء رموز في الشعر النبطي محلياً وعربياً مستقبلاً في عاصمة الشعر أم الرصاص ، وإتاحة المنابر لهم ليعبروا عن القيم العليا في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها، وإدامة التواصل مع الموروث الحضاري والتراث الأردني.



من جانبه أكد متصرف لواء الجيزة ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي أدمت القلوب بالإضافة إلى تكاتف جهود الجميع بإعتبارها أخطر الظواهر التي تزهق أرواح الأبرياء الآمنين ، كما شدد على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية في حال مخالفة القوانين وعدم الإلتزام بها .

وقبيل المهرجان أفتتح وزير الداخلية الأسبق السحيم قاعة منطقة أم الرصاص والتي اطلق عليها رئيس البلدية سعادة السيد أحمد سلامة السلايطة اسم "قاعة عاصمة الشعر" مثمنا السحيم الدور الهام لوزارة الإدارة المحلية ممثلة ببلدية أم الرصاص في اقاماتها خدمة للمجتمع في المنطقة.



واشتمل الاحتفال الشعري الذي شارك به عدد من شعراء الوطن وجمع غفير من ابناء قضاء أم الرصاص على عدة قصائد شعرية عكست الموروث الثقافي الأردني وعكست ما وصلت إليه عاصمة الشعر من تاريخ حافل بالعطاء والإنجاز والتقدم ،وتم توقيع وثيقة من الحضور واهالي قضاء ام الرصاص تحت عنوان لا لاطلاق العيارات النارية.

وفي نهاية المهرجان قدم راعي الحفل السحيم الدروع التذكارية للمشاركين والمنظمين لإسهامهم في انجاح المهرجان من جهة وحثهم على الابداع والمحافظة على التراث وثقافة المنطقة من جهة أخرى.