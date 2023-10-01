ارتباك بين ذوي طلبة مدارس بالأردن بسبب التطعيم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فايز
العظامات
أحدث تداخل برامج التطعيم، اليوم الأحد، ارتباكا على مستوى الأردن لذوي طلبة المدارس، ما أدى لتغيب الطلبة وهروبهم من مدارسهم.
وقال أهالي طلبة لـ "خبرني" إنهم غيبوا أطفالهم عمدا لمنع تلقيهم مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية.
وأكد معلمون لـ "خبرني" تغيب وهروب عدد كبير من الطلبة لرفضهم أخذ المطعوم، وذلك إثر توصيات أهاليهم لهم بعدم أخذ المطعوم تحت أي ظرف.
وغاب عدد كبير من الطلبة في مختلف مدارس الأردن عن مدارسهم، في حين أن عددا آخر ممن ذهبوا لمدارسهم هربوا في وقت لاحق بسبب ظنهم بمجيء فرق التطعيم لإعطائهم مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية.
وحسب معلومات خبرني فإن تزامن التصريحات حول مطعوم MR مع برنامج التطعيم الوطني الاعتيادية لطلبة الصف الأول الأساسي، أحدث هذا الارتباك.
كام أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، بين عبر تصريحات إذاعية، أن تطعيم طلبة المدارس بلقاح الحصبة
(MR) سيبدأ بتاريخ 1-11-2023. وحاول موقع "خبرني" التواصل مع وزارتي الصحة والتربية للحصول على رد أو توضيح لكن بلا رد حتى لحظة كتابة الخبر.
واثير الجدل مؤخرا في الأردن حول مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية، إذ اثار المطعوم مخاوف الأردنيين رغم وجود تطمينات حكومية بمأمونيته وسلامته.
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