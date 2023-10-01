ارتباك بين ذوي طلبة مدارس بالأردن بسبب التطعيم

MENAFN - Khaberni) خبرني - فايزالعظامات

أحدث تداخل برامج التطعيم، اليوم الأحد، ارتباكا على مستوى الأردن لذوي طلبة المدارس، ما أدى لتغيب الطلبة وهروبهم من مدارسهم.

وقال أهالي طلبة لـ "خبرني" إنهم غيبوا أطفالهم عمدا لمنع تلقيهم مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

وأكد معلمون لـ "خبرني" تغيب وهروب عدد كبير من الطلبة لرفضهم أخذ المطعوم، وذلك إثر توصيات أهاليهم لهم بعدم أخذ المطعوم تحت أي ظرف.

وغاب عدد كبير من الطلبة في مختلف مدارس الأردن عن مدارسهم، في حين أن عددا آخر ممن ذهبوا لمدارسهم هربوا في وقت لاحق بسبب ظنهم بمجيء فرق التطعيم لإعطائهم مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

وحسب معلومات خبرني فإن تزامن التصريحات حول مطعوم MR مع برنامج التطعيم الوطني الاعتيادية لطلبة الصف الأول الأساسي، أحدث هذا الارتباك.

كام أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، بين عبر تصريحات إذاعية، أن تطعيم طلبة المدارس بلقاح الحصبة

(MR) سيبدأ بتاريخ 1-11-2023. وحاول موقع "خبرني" التواصل مع وزارتي الصحة والتربية للحصول على رد أو توضيح لكن بلا رد حتى لحظة كتابة الخبر.

واثير الجدل مؤخرا في الأردن حول مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية، إذ اثار المطعوم مخاوف الأردنيين رغم وجود تطمينات حكومية بمأمونيته وسلامته.