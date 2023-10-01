عمومية إيسترن كومباني تُقر توزيع أرباح 3.75 جنيه للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات الأرباح المقترحة بقيمة 3.75 جنيه للسهم الواحد عن العام المالي الماضي.
وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول بقيمة 2 جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر أكتوبر، والثاني بقيمة 1.75 جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وتقريري مراقبي الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.
وقررت شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، البدء في إجراءات تقسيم الشركة.
وقالت الشركة، إن التقسيم بهدف فصل الأصول العقارية غير المستغلة.
اقترحت الشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، إجراء توزيعات أرباح بقيمة 3.75 جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفع صافى الأرباح المجمعة للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى” خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إلى نحو 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ4 مليارات جنيه تم تحقيقها فى العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها 90% على أساس سنوى.
وحققت الشركة هامش صافى ربح قياسى بنسبة 43% عن نفس الفترة، مقارنة بهامش صافى ربح 24% تم تسجيلها فى فترة المقارنة.
وأظهرت النتائج المالية زيادة صافى إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوى، حيث سجلت 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضى.
وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.
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ونجحت الشركة فى تحقيق إجمالى مبيعات“شاملة الضرائب” قدره 66 مليار جنيه، كما ارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوى حيث سجلت الشركه من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، وزيادة فى مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52% أيضا على أساس سنوى لتسجل مبيعات بقيمة 203 ملايين جنيه، مقارنة بـ133 مليون جنيه فى العام المالى الماضى.
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