التضخم يتقهقر في الولايات المتحدة وأوروبا

تباطأت مؤشرات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياها الحالية.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% فقط في أغسطس، مسجلاً أقل زيادة منذ أواخر 2020. كما أظهر مؤشر مماثل في منطقة اليورو أدنى زيادة سنوية في عام.

من المحتمل أن يكون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي هو آخر إصدار رئيسي من الحكومة الأميركية قبل إغلاقها المتوقع في الأول من أكتوبر. وقد يستمر الإغلاق لأسابيع أو أكثر، وسيضع مؤشرات القطاع الخاص في دائرة الضوء.

الولايات المتحدة

ارتفع المقياس الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020، مما ساعد على إرساء الأساس لصانعي السياسات للتخلي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

الإغلاق الوشيك لحكومة الولايات المتحدة، الذي يهدد بتأخير نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، سيختبر مدى ثقة صناع السياسات النقدية والمستثمرين في مجموعة مؤشرات من جهات ثالثة أقل متابعةً. ومع ذلك؛ عندما تحدث أي أخطاء في السياسة النقدية كافية لدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود؛ فإن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على القرارات باعتبارها“تعتمد على البيانات” يصبح أكثر خطورة.

استنفد الأميركيون، ممن هم ليسوا من شريحة أغنى 20% من السكان، مدخراتهم الإضافية، وأصبحت لديهم الآن أموال أقل مما كانوا عليه عندما بدأت الجائحة، وفق أحدث دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي عن الشؤون المالية للأسر. أوروبا

انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في منطقة اليورو إلى 4.5% في سبتمبر، ليسجل أبطأ وتيرة منذ عام، مما يدعم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لقياس تأثير حملته غير المسبوقة من تشديد السياسة.

تتأنى الشركات في ألمانيا قبل تعيين موظفين وسط بيئة اقتصادية متزايدة الغموض، وفق دراسة أجراها معهد“إيفو”. وانخفض مؤشر يقيس مدى استعداد الشركات للتوظيف إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

آسيا

تباطأ التضخم في طوكيو أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يدعم اعتقاد بنك اليابان بأن الأسعار من المتوقع أن تتراجع أكثر، وبالتالي؛ يجب أن تظل السياسة الشديدة التيسير قائمة. ويكمن وراء هذا التباطؤ المطرد تأثير الإعانات الحكومية.

وفي الهند، يؤدي ارتفاع مدفوعات الديون إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، ويهدد بتقليص حجم الأموال التي تغذي أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً. انخفض صافي المدخرات المالية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو ما يقول خبير اقتصادي إنه الأدنى منذ عام 2007.

الأسواق الناشئة

استمرت زيادة الطلب في أسواق العمل في البرازيل والمكسيك حتى الربع الثالث، محققةً أداء غير متوقع عزز قوة أكبر اقتصادين في أميركا اللاتينية.

حافظ البنك المركزي في المكسيك على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الرابع على التوالي، ورفع توقعاته للتضخم للعام المقبل، في علامة على أن تكاليف الاقتراض يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

وفي فيتنام؛ تسارع نمو الاقتصاد للربع الثاني على التوالي على خلفية الأداء القوي لمحركاته الرئيسية؛ التصنيع والصادرات. وتعزز هذه الأرقام الآمال في إمكان تسارع النمو بشكل أكبر وسط علامات مبكرة على استقرار التعافي في الصين.

باقي العالم

وبالإضافة إلى البنك المركزي المكسيكي؛ حافظت غانا وزيمبابوي وجمهورية التشيك وغواتيمالا وكولومبيا على أسعار الفائدة دون تغيير. وسلك المغرب المسار نفسه، وثبت أسعار الفائدة في وقت يواجه فيه كلفةً باهظةً لإعادة البناء بعد أقوى زلزال يشهده منذ أكثر من قرن. أما المجر؛ فقد خفضت تكاليف الاقتراض، فيما أشارت تايلندا إلى أن الوقت قد حان للتوقف عن رفعها.

اقتصاد الشرق