الحديد والصلب للمناجم تربح 127.8 مليون جنيه خلال 2022-2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 214.5% خلال العام المالي 2022-2023، لتصل 127.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 40.6 مليون جنيه في العام المقارن.
وزادت الإيرادات لتصل إلى 309.9 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.2 مليون جنيه في العام المقارن.
وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق مبيعات 30.1 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت 30.1 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط 46.55 ألف جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
كما اعتمدت العمومية مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغة 91.85 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.
حققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إجمالي مبيعات بقيمة 16.87 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت خلال فبراير بلغت 16.8 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 73.3 ألف جنيه.
وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إجمالي مبيعات بقيمة 16.34 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت خلال يناير بلغت 16.29 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 47.76 ألف جنيه.
وتضاعفت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، 4.08 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 69.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 17 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 55.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
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