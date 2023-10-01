المهندس للتأمين تربح 191.2 مليون جنيه خلال 2022-2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 191.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 125.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزاد فائض النشاط التأميني للشركة خلال العام المالي الماضي ليصل 173.4 مليون جنيه، مقابل 144.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وكانت قررت شركة المهندس للتأمين، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بنهاية جلسة تداول 4 أكتوبر المقبل.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.276595 سهم مجاني اعتباراً من يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وكانت تقدمت شركة المهندس للتأمين إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وتضمنت المستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 235 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 65 مليون جنيه بإصدار عدد 26 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تأتي تمويلًا من توزيعات عام 2022، واحتياطي التغير في أسعار الصرف الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
واعتمدت شركة المهندس للتأمين، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).
وتستهدف الشركة تحقيق أرباح 128 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
كما تستهدف الشركة استثمارات 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وأقساطاً متوقعة بـ1.13 مليار جنيه.
ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين بنسبة 48.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل 58.57 مليون جنيه، مقارنة بربح 39.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.
فيما تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل 86.68 مليون جنيه، مقابل 55.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي المقارت.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة إلى زيادة إجمالي الأقساط إلى 449 مليون جنيه بنسبة نمو 39.77%، وارتفاع معدل عوائد الاستثمار، وارتفاع سعر الدولار.
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