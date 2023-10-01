السعودية تعلن تقديرات ميزانية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) نشرت المملكة العربية السعودية البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، كشفت فيه توقعاتها لأبرز المؤشرات الاقتصادية على غرار النمو والإيرادات، والمصروفات، والعجز، وأداء القطاع غير النفطي.

خفضت السعودية توقعاتها لنمو اقتصادها هذا العام إلى 0.03%، مقارنةً بـ3.1% في التقديرات السابقة، وأرجعت وزارة المالية هذا التعديل إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

ولكنها توقعت أيضاً أن يسجل النمو 4.4% في 2024، وصولاً إلى 5.7% و5.1% خلال عامي 2025 و2026 على التوالي.

فيما يتعلق بالإيرادات؛ فإن السعودية تستهدف في 2024 تحقيق 1.172 تريليون ريال، مما يعني انخفاضاً بمقدار 8 مليارات ريال عن عام 2023.

ورجحت السعودية ارتفاع الإيرادات خلال السنوات المقبلة، إذ توقّعت وزارة المالية زيادة الإيرادات إلى 1.227 و1.259 تريليون ريال للعامين 2025 و2026 على التوالي.

أما المصروفات؛ فقدّرت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق للعام الحالي إلى أكثر من 1.26 تريليون ريال، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، بما يسهم بتحقيق عجز بقيمة 82 مليار ريال.

ولكنها رجحت انخفاض المصروفات إلى حوالي 1.25 تريليون ريال العام المقبل، لتعود وترتفع إلى حوالي 1.3 و1.37 تريليون ريال للعامين 2025 و2026 على التوالي.

هذه الأرقام قد تعني أن الميزانية السعودية في طريقها لتسجيل عجز 79 مليار ريال في 2024، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

رجحت وزارة المالية استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026 بقيمة 73 و109 مليار ريال على التوالي.

تأتي هذه التوقعات في وقت تخفض المملكة، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط، الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو الماضي، ثم قررت تمديد هذا الخفض حتى ديسمبر المقبل لدعم استقرار الأسواق العالمية وتوازنها.

ولكن المملكة تتوقع زيادة زخم القطاع غير النفطي، إذ من المرجح وفق البيان، نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% خلال العام الجاري.

اقتصاد الشرق