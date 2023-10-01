24.2 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق مبيعات 24.2 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الشركة أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت 24.1 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط 55.5 ألف جنيه.

وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 214.5% خلال العام المالي 2022-2023، لتصل 127.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 40.6 مليون جنيه في العام المقارن.

وزادت الإيرادات لتصل إلى 309.9 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.2 مليون جنيه في العام المقارن.

وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق مبيعات 30.1 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت 30.1 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط 46.55 ألف جنيه.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

كما اعتمدت العمومية مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغة 91.85 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

حققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إجمالي مبيعات بقيمة 16.87 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت خلال فبراير بلغت 16.8 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 73.3 ألف جنيه.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إجمالي مبيعات بقيمة 16.34 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت خلال يناير بلغت 16.29 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 47.76 ألف جنيه.

وتضاعفت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، 4.08 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 69.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 17 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 55.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.