غدا.. إنطلاق أديبك 2023 في أبوظبي بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنطلق، غدا، فعّاليات معرض ومؤتمر“أديبك 2023′′ في أبوظبي، بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي والأطراف المعنية في هذا المجال وذلك من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلّبات والتحديات المستقبلية.
و”أديبك 2023” الذي يقام هذا العام تحت شعار“خفض الانبعاثات.. أسرع معاً”، برنامج غني يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالطاقة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160.000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.
ويقام“أديبك 2023” الذي تستضيفه“أدنوك” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر.
وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.
أ ش أ
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