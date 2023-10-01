غدا.. إنطلاق أديبك 2023 في أبوظبي بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق، غدا، فعّاليات معرض ومؤتمر“أديبك 2023′′ في أبوظبي، بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي والأطراف المعنية في هذا المجال وذلك من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلّبات والتحديات المستقبلية.

و”أديبك 2023” الذي يقام هذا العام تحت شعار“خفض الانبعاثات.. أسرع معاً”، برنامج غني يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالطاقة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160.000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

ويقام“أديبك 2023” الذي تستضيفه“أدنوك” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر.

وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.

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