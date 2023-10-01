فرض ضريبة دخول لزيارة المعالم السياحية في هيروشيما بدءاً من أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) يتزايد عدد الجزر اليابانية التي تفرض ((ضريبة دخول)) على زوّار معالمها السياحية، كمحاولة للحد من الزحام، واعتباراً من أكتوبر تشرين الأول، سيُفرض على كل سائح 100 ين ياباني مقابل زيارة ضريح إتسوكوشيما، وفقاً لصحيفة ((نيكي)) اليابانية.

وأعلنت مدينة هاتسوكايشي في هيروشيما فرض ضريبة على زوار جزيرة مياجيما، حيث يقع ضريح إتسوكوشيما، وهو موقع للتراث العالمي.

الجزر الأخرى التي تجذب أعداداً كبيرة من السياح، مثل تاكيتومي في محافظة أوكيناوا وسادو في محافظة نيغاتا، تفكر أيضاً في تطبيق مثل هذه الضريبة، تهدف هذه الرسوم إلى تأمين الأموال لإدارة الأفواج السياحية الضخمة، وكذلك لحماية الثقافة الثمينة وطبيعة الجزر.

ضريبة دخول معالم هيروشيما ليست للسكان

ستبدأ هاتسوكايشي في تحصيل ضريبة زيارة جزيرة مياجيما في أكتوبر تشرين الأول، على أن يُعفى منها سكان الجزيرة، وكذلك الركاب والطلاب والأطفال في سن ما قبل الدراسة.

وسيطلب من الزوار الآخرين دفع الضريبة، بالإضافة إلى دفع تذاكر العبّارات، وتبلغ الضريبة 100 ين، ما يعادل 67 سنتاً للشخص الواحد في الزيارة، مع توفر خطط دفع سنوية تبلغ 500 ين، وستصدر شهادات إعفاء من الضرائب للمقيمين والركاب والطلاب.

في عام 2019، شهدت جزيرة مياجيما التي يبلغ عدد سكانها 1400 نسمة، رقماً قياسياً من الزوار بلغ 4.65 مليون زائر، وقد أدى عدم ارتباط الضريبة المحلية المنتظمة الممنوحة من الحكومة الوطنية بعدد الزوار، إلى تزايد الحاجة الملحّة لتأمين مصدر دخل إضافي لتغطية النفقات المتضخمة لتدابير إدارة السياحة.

وفي مسح للسياح أجرته المدينة في سبتمبر أيلول 2020، أيَّد 93 في المئة من المستجيبين للمسح فرض ضريبة على الزوار.

مكاسب ضريبة الدخول في هيروشيما

تتوقع المدينة أن تجلب الضريبة الجديدة 140 مليون ين في السنة المالية 2023 التي تستمر حتى أبريل المقبل، ستُستخدم الإيرادات لصيانة الحدائق والمراحيض وتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، يقول مسؤول من قسم التخطيط في مياجيما التابع للحكومة البلدية، شونجي موكاي، إن الأموال من المتوقع أن تساعد في ((الحفاظ على طبيعة وثقافة مياجيما للأجيال القادمة)).

ضريبة زيارة مياجيما هي نوع من الضرائب غير النظامية التي تفرضها الحكومات المحلية بشكل مستقل من خلال القوانين، وبالتالي تتطلب موافقة وزارة الداخلية والاتصالات.

السياحة مصدر أساسي لإيرادات الجزر النائية، وتسهم زيادتها بطريقة مستدامة في تنمية الجزر.

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