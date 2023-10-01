فرض ضريبة دخول لزيارة المعالم السياحية في هيروشيما بدءاً من أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتزايد عدد الجزر اليابانية التي تفرض ((ضريبة دخول)) على زوّار معالمها السياحية، كمحاولة للحد من الزحام، واعتباراً من أكتوبر تشرين الأول، سيُفرض على كل سائح 100 ين ياباني مقابل زيارة ضريح إتسوكوشيما، وفقاً لصحيفة ((نيكي)) اليابانية.
وأعلنت مدينة هاتسوكايشي في هيروشيما فرض ضريبة على زوار جزيرة مياجيما، حيث يقع ضريح إتسوكوشيما، وهو موقع للتراث العالمي.
الجزر الأخرى التي تجذب أعداداً كبيرة من السياح، مثل تاكيتومي في محافظة أوكيناوا وسادو في محافظة نيغاتا، تفكر أيضاً في تطبيق مثل هذه الضريبة، تهدف هذه الرسوم إلى تأمين الأموال لإدارة الأفواج السياحية الضخمة، وكذلك لحماية الثقافة الثمينة وطبيعة الجزر.
ضريبة دخول معالم هيروشيما ليست للسكان
ستبدأ هاتسوكايشي في تحصيل ضريبة زيارة جزيرة مياجيما في أكتوبر تشرين الأول، على أن يُعفى منها سكان الجزيرة، وكذلك الركاب والطلاب والأطفال في سن ما قبل الدراسة.
وسيطلب من الزوار الآخرين دفع الضريبة، بالإضافة إلى دفع تذاكر العبّارات، وتبلغ الضريبة 100 ين، ما يعادل 67 سنتاً للشخص الواحد في الزيارة، مع توفر خطط دفع سنوية تبلغ 500 ين، وستصدر شهادات إعفاء من الضرائب للمقيمين والركاب والطلاب.
في عام 2019، شهدت جزيرة مياجيما التي يبلغ عدد سكانها 1400 نسمة، رقماً قياسياً من الزوار بلغ 4.65 مليون زائر، وقد أدى عدم ارتباط الضريبة المحلية المنتظمة الممنوحة من الحكومة الوطنية بعدد الزوار، إلى تزايد الحاجة الملحّة لتأمين مصدر دخل إضافي لتغطية النفقات المتضخمة لتدابير إدارة السياحة.
وفي مسح للسياح أجرته المدينة في سبتمبر أيلول 2020، أيَّد 93 في المئة من المستجيبين للمسح فرض ضريبة على الزوار.
مكاسب ضريبة الدخول في هيروشيما
تتوقع المدينة أن تجلب الضريبة الجديدة 140 مليون ين في السنة المالية 2023 التي تستمر حتى أبريل المقبل، ستُستخدم الإيرادات لصيانة الحدائق والمراحيض وتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، يقول مسؤول من قسم التخطيط في مياجيما التابع للحكومة البلدية، شونجي موكاي، إن الأموال من المتوقع أن تساعد في ((الحفاظ على طبيعة وثقافة مياجيما للأجيال القادمة)).
ضريبة زيارة مياجيما هي نوع من الضرائب غير النظامية التي تفرضها الحكومات المحلية بشكل مستقل من خلال القوانين، وبالتالي تتطلب موافقة وزارة الداخلية والاتصالات.
السياحة مصدر أساسي لإيرادات الجزر النائية، وتسهم زيادتها بطريقة مستدامة في تنمية الجزر.
أرقام
MENAFN01102023000202011048ID1107171569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.