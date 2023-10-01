النساجون الشرقيون تتخارج من الأهلي الكويتي

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، بيع استثماراتها في البنك الأهلي الكويتي مصر.

وأوضحت الشركة، أن نسبة استثمارات النساجون الشرقيون في البنك الأهلي الكويتي مصر تبلغ 0.7%، وهي نسبة ضئيلة لا يترتب عليها حقوق فعالة.

وقالت الشركة إن القرار جاء في إطار اتجاه الشركة إلى الاحتفاظ والتركيز على الأنشطة المتعلقة بالنشاط الأساسي والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية مع إعادة توظيف تلك العوائد بشكل أفضل في النشاط.

ارتفعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد، بنسبة 51.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 733.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 484.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 8.39 مليار جنيه، مقارنة بـ6.51 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

وتأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبع رقميًا.