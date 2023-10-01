النساجون الشرقيون تتخارج من الأهلي الكويتي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، بيع استثماراتها في البنك الأهلي الكويتي مصر.
وأوضحت الشركة، أن نسبة استثمارات النساجون الشرقيون في البنك الأهلي الكويتي مصر تبلغ 0.7%، وهي نسبة ضئيلة لا يترتب عليها حقوق فعالة.
وقالت الشركة إن القرار جاء في إطار اتجاه الشركة إلى الاحتفاظ والتركيز على الأنشطة المتعلقة بالنشاط الأساسي والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية مع إعادة توظيف تلك العوائد بشكل أفضل في النشاط.
ارتفعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد، بنسبة 51.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 733.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 484.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 8.39 مليار جنيه، مقارنة بـ6.51 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
وتأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبع رقميًا.
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