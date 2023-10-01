المهندس للتأمين تقرر زيادة رأسمالها إلى 350 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، تقرير افصاح زيادة رأس المال من 300 مليون جنيه إلى 350 ملين جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.

وتمول الزيادة بقيمة 50 مليو جنيه من رصيد أرباح العام العام المالي الماضي والأرباح المرحلة بعدد 20 مليون سهم.

وأضافت أن التوزيع المجاني يتضمن 0.1666 سهم مجاني لكل سهم.

واقترح مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، توزيع كوبون نقدي 37.5 قرشًا للسهم، بالإضافة لتوزيع أسهم مجانية بواقع 0.16 سهم لكل سهم.

وارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 191.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 125.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزاد فائض النشاط التأميني للشركة خلال العام المالي الماضي ليصل 173.4 مليون جنيه، مقابل 144.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وكانت قررت شركة المهندس للتأمين، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بنهاية جلسة تداول 4 أكتوبر المقبل.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.276595 سهم مجاني اعتباراً من يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وكانت تقدمت شركة المهندس للتأمين إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وتضمنت المستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 235 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 65 مليون جنيه بإصدار عدد 26 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تأتي تمويلًا من توزيعات عام 2022، واحتياطي التغير في أسعار الصرف الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

واعتمدت شركة المهندس للتأمين، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح 128 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

كما تستهدف الشركة استثمارات 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وأقساطاً متوقعة بـ1.13 مليار جنيه.

ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين بنسبة 48.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل 58.57 مليون جنيه، مقارنة بربح 39.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.

فيما تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل 86.68 مليون جنيه، مقابل 55.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي المقارت.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة إلى زيادة إجمالي الأقساط إلى 449 مليون جنيه بنسبة نمو 39.77%، وارتفاع معدل عوائد الاستثمار، وارتفاع سعر الدولار.