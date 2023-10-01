إيديتا توقع عقد قرض مع التمويل الدولية بـ45 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عقد تمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بموجبه تتيح المؤسسة للشركة الحصول علي تمويل بقيمة إجمالية 45 مليون دولار ومدته 8 سنوات.
وقالت الشركة، إن التمويل بغرض تمويل النفقات الرأسمالية في مصر ومملكة المغرب وتمويل خطط الشركة التوسعية وسداد كامل القرض الممنوح سابقاً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في حدود 10 ملايين دولار من إجمالي مبلغ التمويل.
وكانت وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، اتفاقيتين للحصول على قرضين متوسطي الأجل لمدة 7 سنوات، بقيمة إجمالية 390 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن قيمة القرض الأول تبلغ 190 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في تمويل 50% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ على شركة“فانسي فودز”.
وأضافت أن قيمة القرض الثاني تبلغ 200 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في إعادة تمويل الاستثمارات اللازمة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة (فانسي فودز سابقًا).
وتضاعفت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 116% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 809.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 374.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.63 مليار جنيه، مقابل 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وتستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وأضافت الشركة، أنها تخطط لزيادة رأسمال شركة فانسي فودز التي تم الاستحواذ عليها بحوالي 400 مليون جنيه.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن الخبر المنشور تحت عنوان:“إيديتا للصناعات الغذائية تستهدف زيادة استثماراتها بنسبة 127% خلال العام الحالي 2023”.
وكانت كشفت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تنفيذ صفقة شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية بقيمة 380 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة ايديتا للصناعات الغذائية، وافق على شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية بإجمالي 380 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن كامل قيمة الاستحواذ تتضمن مبلغ شراء أسهم الشركة محل الاستحواذ بقيمة 99 مليون جنيه والمتبقي يمثل مبلغ تسوية مديونيات تلك الشركة بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري مساهمين.
وكانت قررت شركة إيديتا للصناعات الغذائية الاستحواذ على كامل أسهم شركة“فانسي فودز للصناعات الغذائية”، بقيمة إجمالية 380 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية لأسهم الشركة تبلغ 99 مليون جنيه، وباقي القيمة يمثل تسوية مديونيات شركة فانسي فودز بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري للمساهمين بها، ومن المقرر إتمام عملية الاستحواذ عبر إيديتا او أحد الشركات التابعة لها.
وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس قطاع التمويل ورئيس القطاع المالي في تحديد كيفية تسوية المديونيات بعقد شراء أسهم شركة فانسي فودز.
وقفز صافى أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 153.5% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 375.4 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح نحو 148.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة 78.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتسجل 2.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام السابق.
وأرجعت الشركة النمو القوى للإيرادات خلال الربع الأول، إلى ارتفاع الكميات المباعة وزيادة متوسط أسعار البيع، مما يعكس القيمة الفائقة لتشكيلة منتجات الشركة وقدرتها على ابتكار منتجات جديدة أعلى سعرًا وقيمة.
وعلى صعيد التصدير، فقد حققت الشركة ارتفاعًا فى المبيعات التصديرية بنسبة 204% خلال الربع الأول 2023، ومثل التصدير حالياً نحو 9% من إجمالى إيرادات الشركة، مقابل 5% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتعمل إيديتا على تنمية تواجدها على الساحة الإقليمية من خلال عقد اتفاقيات تجارة وتوزيع مع أبرز شركات التوزيع الدولية، كما أنها تصدر حاليًا إلى أكثر من 17 دولة، بحسب بيان الشركة.
وتستهدف“إيديتا المغرب” مضاعفة إيراداتها خلال العام الجاري بعدما سجلت إيرادات بقيمة 149.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 20.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام السابق.
وذكرت الشركة آنذاك أن تنفيذ صفقة الاستحواذ متوقف على استيفاء كافة الإجراءات والموافقات القانونية المطلوبة، فيما تم تفويض هانى برزى رئيس مجلس الإدارة فى تعيين مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
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