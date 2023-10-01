إيديتا توقع عقد قرض مع التمويل الدولية بـ45 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عقد تمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بموجبه تتيح المؤسسة للشركة الحصول علي تمويل بقيمة إجمالية 45 مليون دولار ومدته 8 سنوات.

وقالت الشركة، إن التمويل بغرض تمويل النفقات الرأسمالية في مصر ومملكة المغرب وتمويل خطط الشركة التوسعية وسداد كامل القرض الممنوح سابقاً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في حدود 10 ملايين دولار من إجمالي مبلغ التمويل.

وكانت وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، اتفاقيتين للحصول على قرضين متوسطي الأجل لمدة 7 سنوات، بقيمة إجمالية 390 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن قيمة القرض الأول تبلغ 190 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في تمويل 50% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ على شركة“فانسي فودز”.

وأضافت أن قيمة القرض الثاني تبلغ 200 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في إعادة تمويل الاستثمارات اللازمة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة (فانسي فودز سابقًا).

وتضاعفت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 116% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 809.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 374.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.63 مليار جنيه، مقابل 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الجاري.

وأضافت الشركة، أنها تخطط لزيادة رأسمال شركة فانسي فودز التي تم الاستحواذ عليها بحوالي 400 مليون جنيه.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن الخبر المنشور تحت عنوان:“إيديتا للصناعات الغذائية تستهدف زيادة استثماراتها بنسبة 127% خلال العام الحالي 2023”.

وكانت كشفت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تنفيذ صفقة شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية بقيمة 380 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة ايديتا للصناعات الغذائية، وافق على شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية بإجمالي 380 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن كامل قيمة الاستحواذ تتضمن مبلغ شراء أسهم الشركة محل الاستحواذ بقيمة 99 مليون جنيه والمتبقي يمثل مبلغ تسوية مديونيات تلك الشركة بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري مساهمين.

وكانت قررت شركة إيديتا للصناعات الغذائية الاستحواذ على كامل أسهم شركة“فانسي فودز للصناعات الغذائية”، بقيمة إجمالية 380 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية لأسهم الشركة تبلغ 99 مليون جنيه، وباقي القيمة يمثل تسوية مديونيات شركة فانسي فودز بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري للمساهمين بها، ومن المقرر إتمام عملية الاستحواذ عبر إيديتا او أحد الشركات التابعة لها.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس قطاع التمويل ورئيس القطاع المالي في تحديد كيفية تسوية المديونيات بعقد شراء أسهم شركة فانسي فودز.

وقفز صافى أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 153.5% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 375.4 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح نحو 148.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة 78.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتسجل 2.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام السابق.

وأرجعت الشركة النمو القوى للإيرادات خلال الربع الأول، إلى ارتفاع الكميات المباعة وزيادة متوسط أسعار البيع، مما يعكس القيمة الفائقة لتشكيلة منتجات الشركة وقدرتها على ابتكار منتجات جديدة أعلى سعرًا وقيمة.

وعلى صعيد التصدير، فقد حققت الشركة ارتفاعًا فى المبيعات التصديرية بنسبة 204% خلال الربع الأول 2023، ومثل التصدير حالياً نحو 9% من إجمالى إيرادات الشركة، مقابل 5% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتعمل إيديتا على تنمية تواجدها على الساحة الإقليمية من خلال عقد اتفاقيات تجارة وتوزيع مع أبرز شركات التوزيع الدولية، كما أنها تصدر حاليًا إلى أكثر من 17 دولة، بحسب بيان الشركة.

وتستهدف“إيديتا المغرب” مضاعفة إيراداتها خلال العام الجاري بعدما سجلت إيرادات بقيمة 149.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 20.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام السابق.

وذكرت الشركة آنذاك أن تنفيذ صفقة الاستحواذ متوقف على استيفاء كافة الإجراءات والموافقات القانونية المطلوبة، فيما تم تفويض هانى برزى رئيس مجلس الإدارة فى تعيين مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.