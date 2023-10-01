بني سويف للأسمنت تقرر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت، على السير في إجراءات تخفيض رأس المال، عير إعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والبالغة 6.79 مليون سهم.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 679. مليون جنيه إلى 611.3 مليون جينه، بتخفيض قدره 67.91 مليون جنيه.

وارتفعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 135% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 104.85 مليون جنيه، مقارنة بربح 44.63 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 807.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات 725.93 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وكانت وافقت لجنة القيد على تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع لشركة مصر بني سويف للأسمنت من 750 مليون جنيه إلى 679.3 مليون جنيه.

وسيتم التخفيض عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 7,07 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيهات للسهم.

وتقرر قيد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، الخاصة بمركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء .

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 26 يونيو الجاري كما يلي 67,928,797 سهم.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن إجمالي كميات الأسهم المنفذة استجابة لقرار شركة“مصر بني سويف للأسمنت”، بشراء أسهم خزينة.

وبلغت اجمالى كميات الأسهم التي تم تنفيذها اليوم 6.79 مليون سهم بسعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 213.97 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قررت فتح سوق الصفقات الخاصة، لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت، اعتبارًا من 4 يونيو وحتى نهاية جلسة تداول 8 يونيو الجاري، في إطار قرار الشركة بالموافقة على شراء أسهم خزينة لعدد 6.792 مليون سهم بسعر 31.50 جنيه للسهم.