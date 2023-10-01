بني سويف للأسمنت تقرر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت، على السير في إجراءات تخفيض رأس المال، عير إعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والبالغة 6.79 مليون سهم.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 679. مليون جنيه إلى 611.3 مليون جينه، بتخفيض قدره 67.91 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 135% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 104.85 مليون جنيه، مقارنة بربح 44.63 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 807.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات 725.93 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وكانت وافقت لجنة القيد على تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع لشركة مصر بني سويف للأسمنت من 750 مليون جنيه إلى 679.3 مليون جنيه.
وسيتم التخفيض عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 7,07 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيهات للسهم.
وتقرر قيد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، الخاصة بمركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء .
ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 26 يونيو الجاري كما يلي 67,928,797 سهم.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن إجمالي كميات الأسهم المنفذة استجابة لقرار شركة“مصر بني سويف للأسمنت”، بشراء أسهم خزينة.
وبلغت اجمالى كميات الأسهم التي تم تنفيذها اليوم 6.79 مليون سهم بسعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 213.97 مليون جنيه.
وكانت البورصة المصرية، قررت فتح سوق الصفقات الخاصة، لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت، اعتبارًا من 4 يونيو وحتى نهاية جلسة تداول 8 يونيو الجاري، في إطار قرار الشركة بالموافقة على شراء أسهم خزينة لعدد 6.792 مليون سهم بسعر 31.50 جنيه للسهم.
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