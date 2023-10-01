البورصة توقف التداولات على سهم جلاكسو سميثكلاين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم جلاكسو سميثكلاين اعتبارًا من جلسة اليوم، في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة بخصوص إرسال قرارات مجلس الإدارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر 2023.
كما قررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وتراجعت أرباح شركة جلاكسو سميثكلاين بنسبة 98% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 19.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 871.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري لأكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ716.78 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وتراجعت أرباح شركة جلاكسو سميثكلاين بنسبة 98.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 13.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 869.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما ارتفعت صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 460.6 مليون جنيه، مقارنة بـ370.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين، صرف توزيع نقدي للمساهمين بواقع 75 قرشًا للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما قررت العمومية تعيين شركة جلاكسو جروب ليمتد عضوًا آخر بمجلس الإدارة مع تعيين عمر سامح شكري ممثلًا لها ليكون لها بذلك سبع مقاعد في مجلس الإدارة، وإعادة تشكيله لمدة 3 سنوات.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين، مقترح توزيع الأرباح الاستثنائية بقيمة 3 جنيهات للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
كما صدقت العمومية على تنازل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذين عن نسبتهم في الأرباح القابلة للتوزيع لصالح الشركة.
فيما وافقت العمومية غير العادية على إضافة نشاط تسجيل الأدوية والمستحضرات تامة الصنع المنتجة محليًا أو المستوردة لغرض الشركة.
وقررت كذلك تعديل المواد (3- 8- 10- 22- 23- 25- 29- 46- 51) من النظام الأساسي.
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