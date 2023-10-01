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البورصة توقف التداولات على سهم جلاكسو سميثكلاين

10/1/2023 9:59:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم جلاكسو سميثكلاين اعتبارًا من جلسة اليوم، في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة بخصوص إرسال قرارات مجلس الإدارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر 2023.

كما قررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وتراجعت أرباح شركة جلاكسو سميثكلاين بنسبة 98% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 19.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 871.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري لأكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ716.78 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وتراجعت أرباح شركة جلاكسو سميثكلاين بنسبة 98.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 13.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 869.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما ارتفعت صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 460.6 مليون جنيه، مقارنة بـ370.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين، صرف توزيع نقدي للمساهمين بواقع 75 قرشًا للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما قررت العمومية تعيين شركة جلاكسو جروب ليمتد عضوًا آخر بمجلس الإدارة مع تعيين عمر سامح شكري ممثلًا لها ليكون لها بذلك سبع مقاعد في مجلس الإدارة، وإعادة تشكيله لمدة 3 سنوات.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين، مقترح توزيع الأرباح الاستثنائية بقيمة 3 جنيهات للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

كما صدقت العمومية على تنازل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذين عن نسبتهم في الأرباح القابلة للتوزيع لصالح الشركة.

فيما وافقت العمومية غير العادية على إضافة نشاط تسجيل الأدوية والمستحضرات تامة الصنع المنتجة محليًا أو المستوردة لغرض الشركة.

وقررت كذلك تعديل المواد (3- 8- 10- 22- 23- 25- 29- 46- 51) من النظام الأساسي.

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