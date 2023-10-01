سلامة الغذاء: تسجيل 10 منشآت غذائية خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتسجيل 10 منشآت غذائية؛ وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الماضي.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 3600 رسالة بزيادة قدرها 250 رسالة عن الأسبوع الماضي، وبلغت الرسائل المصدرة 175000 طن بزيادة 15000 طن، تنوعت ما بين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة وعسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس بـ7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 11000 طن، ثم المانجو بـ9000 طن، ثم الفراولة بـ6000 طن.
ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وإسبانيا من إجمالي 135 دولة مستوردة.
ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ520 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 406 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1509 رسالة بنحو 399450 طن، وتم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وسكر قصب وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل وأوكرانيا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 439 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ286 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.
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