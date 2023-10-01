سلامة الغذاء: تسجيل 10 منشآت غذائية خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتسجيل 10 منشآت غذائية؛ وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 3600 رسالة بزيادة قدرها 250 رسالة عن الأسبوع الماضي، وبلغت الرسائل المصدرة 175000 طن بزيادة 15000 طن، تنوعت ما بين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة وعسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس بـ7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 11000 طن، ثم المانجو بـ9000 طن، ثم الفراولة بـ6000 طن.

ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وإسبانيا من إجمالي 135 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ520 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 406 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1509 رسالة بنحو 399450 طن، وتم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وسكر قصب وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 439 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ286 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.