عمومية بلتون تُقر شراء مبنى إداري من سوديك بـ1.1 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، على إبرام عقد معاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والشروعات العقارية“سوريل” التابعة لشركة“سوديك”.

وأوضحت الشركة، أن عقد المعاوضة يتضمن شراء مبنى إداري بمساحة إجمالية 6.876 متراً مربعاً بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة لصالح وباسم بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وأضافت أن سعر بيع المبنى يبلغ 1.113 مليار جنيه، وسيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عن التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوان ونصف على أقساط ربع سنوية

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي مساحة المبنى 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.

كما سيتم سداد مبلغ وديعة صيانة بقيمة 61.88 مليون جنيه عند التسليم.

ونفت شركة بلتون المالية القابضة، شائعة بدءها إجراءات إدراجها في بورصة دبي للأوراق المالية.

وقالت شركة بلتون، إن بدء شركة بلتون المالية القابضة في اجراءات القيد ببورصة دبي بدولة الإمارات العربيه المتحده شائعة.

وأضافت أنها ملتزمة بقواعد الإفصاح ومبدأ الشفافيه وإنها لم تتخذ أي اجراءات نحو قيد أسهمها في بورصة دبي.

وكانت حصلت شركة بلتون المالية القابضة، على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية حول إتمام نقل ملكية أسهم شركة“كاش للتمويل متناهي الصغر” إلى“بلتون”.

ووقعت مطلع سبتمبر الجاري عقد بيع الأسهم النهائي لشراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن انتهاء إجراءات الفحص النافى للجهالة بغرض الاستحواذ على شركة ((كاش للتمويل متناهى الصغر)).

وأضافت الشركة، أنها وقعت عقد شراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة، وأن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية.

وتستهدف بلتون اختراق قطاع التمويل متناهى الصغر عبر الاستحواذ على“كاش” التى تركز على تقديم الخدمة فى الصعيد بشكل خاص، على أن يتم الانتهاء من الصفقة ونقل الأسهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما قالته مصادر وثيقة الصلة لـ((البورصة)).

وأكدت المصادر أنذاك أن الشركة تدرس الحصول على رخصة البنك الرقمى بعد صدور التشريعات اللازمة من قبل البنك المركزى المصرى.

وكانت أعلنت شركه بلتون“بلتون المالية القابضة” توقيع مذكرة تفاهم، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركه بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة او إحدى شركاتها التابعة.

والجدير بالذكر ان عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنة الدراسة النافية للجهالة وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة او الاستحواذ.

وارتفعت خسائر شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 145.9 مليون جني، مقارنةبخسائر.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

كما زاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل 292.58 مليون جنيه، مقابل إيرادات 110.39 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.