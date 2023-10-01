عمومية بلتون تُقر شراء مبنى إداري من سوديك بـ1.1 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، على إبرام عقد معاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والشروعات العقارية“سوريل” التابعة لشركة“سوديك”.
وأوضحت الشركة، أن عقد المعاوضة يتضمن شراء مبنى إداري بمساحة إجمالية 6.876 متراً مربعاً بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة لصالح وباسم بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.
وأضافت أن سعر بيع المبنى يبلغ 1.113 مليار جنيه، وسيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عن التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوان ونصف على أقساط ربع سنوية
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي مساحة المبنى 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.
كما سيتم سداد مبلغ وديعة صيانة بقيمة 61.88 مليون جنيه عند التسليم.
ونفت شركة بلتون المالية القابضة، شائعة بدءها إجراءات إدراجها في بورصة دبي للأوراق المالية.
وقالت شركة بلتون، إن بدء شركة بلتون المالية القابضة في اجراءات القيد ببورصة دبي بدولة الإمارات العربيه المتحده شائعة.
وأضافت أنها ملتزمة بقواعد الإفصاح ومبدأ الشفافيه وإنها لم تتخذ أي اجراءات نحو قيد أسهمها في بورصة دبي.
وكانت حصلت شركة بلتون المالية القابضة، على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية حول إتمام نقل ملكية أسهم شركة“كاش للتمويل متناهي الصغر” إلى“بلتون”.
ووقعت مطلع سبتمبر الجاري عقد بيع الأسهم النهائي لشراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن انتهاء إجراءات الفحص النافى للجهالة بغرض الاستحواذ على شركة ((كاش للتمويل متناهى الصغر)).
وأضافت الشركة، أنها وقعت عقد شراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة، وأن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية.
وتستهدف بلتون اختراق قطاع التمويل متناهى الصغر عبر الاستحواذ على“كاش” التى تركز على تقديم الخدمة فى الصعيد بشكل خاص، على أن يتم الانتهاء من الصفقة ونقل الأسهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما قالته مصادر وثيقة الصلة لـ((البورصة)).
وأكدت المصادر أنذاك أن الشركة تدرس الحصول على رخصة البنك الرقمى بعد صدور التشريعات اللازمة من قبل البنك المركزى المصرى.
وكانت أعلنت شركه بلتون“بلتون المالية القابضة” توقيع مذكرة تفاهم، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركه بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة او إحدى شركاتها التابعة.
والجدير بالذكر ان عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنة الدراسة النافية للجهالة وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة او الاستحواذ.
وارتفعت خسائر شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 145.9 مليون جني، مقارنةبخسائر.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
كما زاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل 292.58 مليون جنيه، مقابل إيرادات 110.39 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
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