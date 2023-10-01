كارنيجي ميلون في قطر وكلية الدوحة تفوزان بمسابقة البرمجة الجامعية الوطنية الرابعة

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر- 01 أكتوبر2023: حصدت كلا من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، وكلية الدوحة المركز الأول في مسابقة البرمجة الجامعية الوطنية الرابعة في قطر التي شهدت احتدام المنافسة بين أكثر من 200 طالب من المدارس والجامعات في دولة قطر شكلوا 35 فريقــًا من 5 جامعات و29 فريقاً من 16 مدرسة ثانوية في الدولة.
وأسفرت النتائج النهائية عن فوز فريق جامعة كارنيجي ميلون في قطر من فئة الجامعات الذي يضم ثلاثة طلاب في تخصص علوم الحاسوب، هم: أندري جينزي وأولان سيتكالييف وجولناز سيريكباي، بينما يضم فريق كلية الدوحة الفائز من فئة المدارس الثانوية الطالبين سهيل عباس ودمير خان من كلية الدوحة.
على مدار يومين، ركزت المسابقة على شحذ أفكار الطلاب المشاركين لتقديم حلول مناسبة للمشكلات المطروحة باستخدام مهاراتهم في البرمجة. واعتبر مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن هذا النوع من المسابقات التي تركز على البرمجة "يساعد في التوصل إلى حلول تجمع بين الابتكار والإبداع للمشكلات التي تواجه المجتمع".
وخلال حفل توزيع الجوائز، توجه تريك إلى الطلاب بالقول: "أهنئ جميع المشاركين في هذه المسابقة، حتى وإن لم يصلوا إلى المراكز الأولى. فالأهم من الفوز القدرة على الابتكار والعمل بفعالية رغم ضغط الوقت. مبروك للجميع".
أقيمت مسابقة البرمجة الجامعية الوطنية بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبة ومركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة للتعليم قبل الجامعي، برعاية من شركتي نستله وسنونو. أما مهمة التحكيم فتولتها لجنة مؤلفة من ممثلين عن البطولة العربية الإفريقية للبرمجة الجامعية للإشراف والتحكيم، هم: محمد محمود عبد الوهاب، محمد أيمن عواد السيد وفاطمة أحمد حلمي محمد.
وجدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام في إطار التصفيات الإقليمية المؤهلة لمسابقة البرمجة الجامعية الدولية، وهي واحدة من أقدم وأشهر مسابقات البرمجة من نوعها في العالم، حيث تقام المسابقات الوطنية كل عام في جميع أنحاء العالم. وسيشارك الفريقان الفائزان من قطر في المسابقة العربية والإفريقية التي ستقام في مصر، ومنها للمشاركة في منافسات البطولة الدولية.
وقد أقيمت مسابقة البرمجة الجامعية الوطنية للمرة الأولى في قطر عام 2020، بجهود من عضوي هيئة التدريس في جامعة كارنيجي ميلون في قطر الدكتورة جيزيل ريس، رئيس القسم والأستاذ المشارك لعلوم الحاسوب، وإدواردو فيو فلاشينغ، الأستاذ المساعد لعلوم الحاسوب.
وتقول ريس: "على الرغم من أن هذه المسابقة تتمحور بشكل أساسي حول البرمجة، إلا أنها تتطلب أيضاً مهارات إضافية مثل القدرة على استنباط الحلول، والعمل الجماعي ضمن فريق، بالإضافة إلى إظهار المرونة والقدرة على التركيز".
وتعتبر ريس أن الاهتمام المتزايد بالبرمجة "يساعد على تطوير الخبرات التقنية، والقدرة على الابتكار في المجتمع المحلي. فمن الرائع أن نشهد هذا الانتقال المعرفي إلى الأجيال الشابة، كما من المدهش أن نشهد تحول الأشخاص الذين شاركوا معنا كمتنافسين سابقاً ليصبحوا مدربين للمشاركين الجدد. ويشرفني أن أشارك ولو بجزء صغير من هذه الجهود".
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