ساس تحدث تحولاً في تحليلات البيانات الصحية بهدف تحسين ممارسات رعاية المرضى

(MENAFN
- Golin Mena) الحل الجديد SAS Health القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات يوفر لمقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين والصحة العامة المرونة والسرعة للارتقاء بالابتكار الصحي لتعزيز تجارب المرضى والنتائج الصحية
[مؤتمر "ساس إكسبلور" - لاس فيغاس، 1 أكتوبر 2023] - تؤدي المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً في قطاع الرعاية الصحية، والمتمثلة في دمج البيانات من أنظمة وأنساق متعددة، إلى تخفيف الجهود المبذولة لبناء ونشر حلول التحليل الصحية القابلة للتكرار والمفيدة للأفراد والمجتمعات. وأعلنت "ساس"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات عن توفير SAS® Health، الحل المؤسسي الجديد والشامل للتحليلات وأتمتة البيانات، والذي يعمل على تبسيط وتحسين إدارة البيانات الصحية وتسريع الخدمات المقدمة للمرضى.
وبدءاً من التحديد الاستباقي للثغرات في الطاقم السريرية إلى وضع تصور عام لمشهد مراكز الفحص بما يتناسب مع أعداد المرضى، تتيح هذه الممارسات التحليلية للأنظمة الصحية قياس جودة تفاعل كل مريض، والتأثير بشكل إيجابي على رعاية المرضى لمن يعانو من حالات معقدة ومزمنة.
تحليلات قوية ونموذج مشترك للبيانات الصحية
تحتاج مؤسسات تقديم الخدمات الصحية وجهات شركات التأمين إلى بيانات مركزية وآمنة ومُحسّنة للتحليلات. ولمواجهة هذا التحدي، يتم دعم الحل الجديد SAS Health بنموذج مشترك للبيانات الصحية، مع التحديد المسبق للمعايير المستخدمة على نطاق واسع. وعن طريق إدخال عدد قليل من تفاصيل الاتصال بشكل آمن، يمكن للعملاء التركيز على حل الجوانب المهمة لتحسين أساليب رعاية المرضى.
ومن خلال تطبيق قوة التحليلات ومنصة الذكاء الاصطناعي (SAS® Viya®)، يسهم الحل SAS Health في التوصل إلى معلومات قابلة للتنفيذ بسرعة أكبر، والامتثال للمعايير واللوائح المعمول بها في هذا القطاع.
وقال غيل ستيفنز، نائب الرئيس لشؤون الرعاية الصحية وعلوم الحياة في "ساس": "إن وجود نموذج بيانات مشترك وملائم يعتمد على منصة قوية ومتقدمة للتحليلات يعتبر مهماً للغاية، ليس فقط لأنظمة المستشفيات، وإنما لمستقبل تقديم الرعاية الصحية. ويضمن الحل SAS Health فرصة استثنائية من أجل تعزيز رعاية المرضى وتوفير العلاجات المثالية لهم، وذلك من خلال تحسين الكفاءات في أطر البيانات والتحليلات، الأمر الذي يسمح لشركات التأمين تغطية التكاليف ومقدمي الرعاية الصحية بتحقيق نتائج أفضل وسريعة".
بيانات الرعاية الصحية موجودة على FHIR
سيكون نموذج البيانات الصحية العامة لحل SAS Health، والموجود على SingleStore بمثابة موقع مركزي لربط البيانات الصحية المتنوعة، بما في ذلك المعلومات السريرية والمالية والتشغيلية بطريقة فعالة ومرنة. ويساعد ذلك في تقليل التكاليف وتسهيل الوصول إلى البيانات. وسيسمح الحل السحابي الأصلي باستيعاب البيانات بسهولة وبسرعة من المعايير الصناعية المتعددة، وفي طليعتها موارد التشغيل البيني السريع للرعاية الصحية (FHIR)، بنسق (no-code/low-code).
ويزداد الاعتماد العالمي لمعيار بيانات الصناعة "موارد التشغيل البيني السريع للرعاية الصحية"، لأهميته في تحديد كيفية تبادل معلومات الرعاية الصحية بين أنظمة الكمبيوتر المختلفة. وتعمل شركات السجلات الصحية الإلكترونية الكبرى بسرعة لدعم هذا المعيار، في حين فرضت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية الأمريكية استخدامه.
ويعد حل SAS Health أحد نتائج الإعلان الأخير الذي أصدرته "ساس"، والمتمثل بتخصيص مليار دولار لحلول القطاعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وطبقاً لما ورد في إعلان مايو 2023، يعتمد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على تركيز "ساس" لعقود عديدة على توفير حلول مخصصة لتحديات القطاعات في مجالات الخدمات المصرفية والحكومة والتأمين والرعاية الصحية والتجزئة والتصنيع والطاقة والاتصالات والإعلام وغيرها المزيد من القطاعات الأخرى.
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نبذة عن "ساس"
تعتبر "ساس" الشركة العالمية الرائدة في مجال التحليلات، وتعتمد على برامجها وخدماتها المبتكرة لتمكين عملائها وإلهامهم في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على تحويل البيانات إلى ذكاء، كما تمنحهم القدرة على اكتساب المعرفة.
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